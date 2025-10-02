Opinión | Gato adoptivo
Soy ‘boomer’, sí, pido disculpas
La narrativa que culpa a los boomers de las dificultades de todo tipo que sufren los millennials es simplista, divisiva y profundamente injusta. Señalar a una generación como responsable de problemas tan complejos ignora el contexto histórico y las dinámicas globales, aparte de fomentar la confrontación y desviar la atención de las soluciones. Tan arbitrario es imputar a los boomers la carestía de la vivienda como decir que los millennials son superficiales o que no han desarrollado herramientas ante las adversidades. Los boomers no son un enemigo anónimo al que combatir, son vuestros padres o vuestros tíos, los escritores a los que leéis o los directores de las series que disfrutáis, el taxista que os devuelve a casa por la noche o el camarero que os sirve en el restaurante, el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición. Ponerles una etiqueta es deshumanizarlos.
En la España de los ochenta, los boomers tuvieron que hacer frente a una recesión económica brutal: la segunda crisis del petróleo, en 1979, disparó la inflación al 15,7%, erosionando el poder adquisitivo, y junto a la reconversión industrial, impulsó el desempleo al 21,5% en 1985, lo nunca visto en Europa, porcentaje que alcanzó el 40% en el caso de los jóvenes. Se generalizaron la sanidad y la educación públicas, cierto, pero también fue la época de los 40 alumnos por aula en EGB o de los barracones en BUP. En el extrarradio de las grandes ciudades, la heroína hizo estragos. El ascensor social funcionaba, sí, e ir a la universidad era mayor garantía de futuro que ahora, pero aún eran pocos los que podían hacerlo. Muchos boomers fueron los primeros universitarios de su familia.
Los problemas de los millennials —la precariedad laboral, la desigualdad, la dificultad de acceso a la vivienda— nadie los niega, pero para abordarlos se requieren amplios consensos sociales porque son necesarias reformas estructurales; la solución nunca será buscar un chivo expiatorio. Criminalizar a los boomers crea una falsa dicotomía y elude las responsabilidades colectivas.
