Disminución del colesterol

La técnica de edición genética CRISPR se perfila como una de las mayores revoluciones biotecnológicas de nuestro tiempo. Su extraordinaria precisión y sencillez permiten reescribir segmentos del ADN, corrigiendo mutaciones causantes de diferentes enfermedades. Más allá de su uso terapéutico, esta herramienta abre la puerta a una nueva era de medicina preventiva, donde sería posible intervenir antes de que aparezcan los síntomas.

El colesterol elevado es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, responsables de millones de muertes en el mundo. Diversos ensayos clínicos han corroborado que, al modificar una única letra del ADN en las células hepáticas, se logra una reducción significativa y sostenida de los niveles de colesterol en la sangre.