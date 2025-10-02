Opinión
Disminución del colesterol
La técnica de edición genética CRISPR se perfila como una de las mayores revoluciones biotecnológicas de nuestro tiempo. Su extraordinaria precisión y sencillez permiten reescribir segmentos del ADN, corrigiendo mutaciones causantes de diferentes enfermedades. Más allá de su uso terapéutico, esta herramienta abre la puerta a una nueva era de medicina preventiva, donde sería posible intervenir antes de que aparezcan los síntomas.
El colesterol elevado es uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, responsables de millones de muertes en el mundo. Diversos ensayos clínicos han corroborado que, al modificar una única letra del ADN en las células hepáticas, se logra una reducción significativa y sostenida de los niveles de colesterol en la sangre.
- Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- Termómetros en modo verano: Galicia alcanzará los 30 grados en pleno otoño
- Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide
- El primer día de la segunda vida de Abegondo: así fue la relación del club con sus ciudades deportivas
- Una empresa del grupo Caamaño en Alvedro tramita su legalización
- Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos
- Espacio Coruña diversifica su oferta comercial con diez nuevas empresas