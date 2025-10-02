Una ministra muy artificial

Vivimos en una época apasionante a la vez que disparatada, en la que el mundo cambia de una forma vertiginosa, como impulsado por una fuerza oculta que no sabemos a dónde va, pero que lo mueve todo a gran velocidad. El resultado es bastante surrealista y hasta hace recordar la curiosa teoría de la simulación formulada por Nick Bostrom, según la cual nos hallamos dentro de una especie de videojuego o programa informático diseñado por seres superiores, acaso descendientes nuestros más evolucionados y perfeccionados gracias a la tecnología, que tal vez juegan con nosotros, sus antepasados. Y es que ya la realidad supera a la ficción: cosas que hace tiempo parecían imposibles son ahora reales, normales incluso. Ni la imaginación más fértil de los futuristas distópicos llegó a concebir algunos de los eventos y procesos actuales.

Una de las últimas boutades o bromas ingeniosas e insólitas de esta realidad ficcionada —o ficción realizada— en la que hoy nos encontramos, ha sido el nombramiento, por parte del gobierno de Albania, de una Inteligencia Artificial (IA) como ministra para las contrataciones públicas. A fin de «humanizarla» se le ha dotado de nombre propio, Diella, y de un avatar que es la imagen de una mujer vestida con el traje tradicional albanés, con el cual se dirige al público desde una pantalla. La idea de sus patrocinadores es que su carácter mecánico, y por tanto impersonal y desinteresado, garantice la objetividad y la neutralidad en la selección de empresas y trabajadores al servicio del Estado; en otras palabras, que su ausencia de vínculos familiares y sociales (Diella «no tiene primos», ha dicho el primer ministro Edi Rama), sirva de piedra de toque frente a la corrupción y el tráfico de influencias, tan frecuentes en su país y en muchos otros, incluido el nuestro. Pero además es el primer caso en el mundo de delegación de funciones políticas al más alto nivel en un sistema informático desarrollado con inteligencia artificial.

Es posible que este singular «nombramiento» busque ante todo efectos propagandísticos y disuasorios. Propagandísticos, de un gobierno que quiere mostrarse moderno, ético y eficaz ante su población y quizás también, de cara al exterior, llamar la atención sobre el propio país balcánico —algo así como emitir la señal de que «Albania existe»— al convertirse en pionero en el uso de la IA en política. Un poco a la manera en que hace unos años Arabia Saudí se hizo de notar concediendo la ciudadanía a «Sophía», un robot androide con forma de mujer; una pose supuestamente modernizadora que por otro lado revela un respeto más bien escaso por sus conciudadanos humanos, a los que equipara a una máquina sin conciencia ni vida. Y disuasorio, en cuanto que el hecho de saber que la adjudicación de los contratos públicos será otorgada de forma impersonal por un sistema informático invita a priori a descartar la búsqueda de «enchufes» y recomendaciones por parte de los candidatos.

Pero, por otra parte, este singular paso dado por Albania plantea serios interrogantes filosóficos: ¿es legítimo delegar la responsabilidad de gobierno en un sistema informático, en una IA? ¿La impersonalidad de ésta garantiza realmente la objetividad y la imparcialidad? ¿Es la IA verdaderamente neutral ideológica y socialmente? ¿No reproduce acaso sesgos que proceden de los datos que obtiene de internet? Y, en fin, ¿cómo estar seguros de que los técnicos que crean y aplican este sistema informático, así como los políticos que lo promueven, no lo manipularán en su propio beneficio?

Pasado el momento inicial del asombro, conviene practicar un tipo de sospecha que no se deje seducir por el efectismo y la espectacularidad de un nuevo invento o de un gesto grandilocuente. Recordando que la palabra «sospecha» viene del latín sub-spciare: literalmente «mirar por debajo» de lo que hay, buscar aquello que se esconde a la mirada simple, a la primera impresión. Pues en el trasfondo incluso de los sistemas mecánicos en apariencia más neutrales, como la IA, anida siempre la voluntad humana, que más vale reconocer y regular por medio de normas y leyes racionales y justas.