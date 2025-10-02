Cuando todo el mundo piensa igual

Sostenía el a veces ripioso Ramón de Campoamor que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira, afirmaba el poeta; y algo de razón podría tener, si dejamos a un lado la cuestionable calidad de sus versos.

Contra esa idea, tan discutible como cualquier otra, conspira el acuerdo casi unánime que una gran mayoría de la población sustenta a propósito de determinados asuntos, al parecer evidentes de por sí. Todos saben con certeza quién es el malo de la película en cualquier guerra; y casi todos están de acuerdo con la solución dada por el emperador al mando. Seguramente llevan razón, pero aun así sorprende que millones de personas opinen exactamente lo mismo sobre un tema a menudo complejo.

Más prudente parece la colorida tesis de Campoamor. Si se hiciese una encuesta sobre cuál es el color del cielo, por ejemplo, la primera tentación del encuestado sería nombrar el azul; pero incluso sobre esto hay opiniones diversas. Mucha gente en Galicia y otros lugares del norte objetaría que eso depende. Puede ser azul, gris y hasta negro, según las circunstancias climatológicas. Los gallegos, como el diablo, suelen prestar mucha atención a los detalles y a los matices.

La democracia se basa precisamente en aceptar la existencia de variedad de opiniones sobre una misma cuestión. De ahí que, en el supermercado del voto, uno pueda elegir entre la derecha, la izquierda y sus correspondientes extremos. O darle su papeleta a un comediante, cosa que con frecuencia ha sucedido a lo largo de la Historia.

Incluso en los debates teológicos, profundos de por sí, suelen darse distintas imágenes de Dios, según sea el dogma que toque. Se supone que ahí debiera darse un pensamiento único entre los feligreses, idea que sin embargo desmienten las numerosas sectas y subsectas en que se dividen las religiones. Por no hablar ya de los ateos que, directamente, se empeñan en hacer una enmienda a la totalidad.

La unanimidad, generalmente forzada, tiende a producirse más bien en el ámbito de la política. En las antiguas democracias populares del Este de Europa, por ejemplo, lo normal era que el líder del PC triunfase en los congresos del partido —es decir: del Estado— con aparatosas mayorías del 99 por ciento. Al otro lado del espectro, el general Franco ganaba los referendos en España con resultados que, en algunas mesas, alcanzaron el 120 por ciento de los votantes.

De estos ejemplos se deduce que no es muy de recomendar el pensamiento unánime, sea sobre el asunto que fuere. Ya se dijo que el diablo está en los detalles y conviene leer la letra pequeña de cualquier afirmación, por cristalina que parezca, antes de darla por válida. La verdad tiende a presentar tantas facetas como un poliedro: y más que una sola, hay verdades para todos los gustos.

Lo entendió mejor que nadie aquel anciano que, requerido a convertirse a la fe de los mormones, dio una feliz réplica a quienes iban a evangelizarlo a domicilio. «Si no creo en mi religión, que es la verdadera, ¿cómo pretenden que crea en la suya?». Igual no le fallaba el argumento, a su paradójica manera.