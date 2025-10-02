Opinión
O oficio de narrar as guerras (III): o caso do compostelán Xosé Robles Pazos (1898-1937)
Coma no coñecido poema de Juan Ramón Jiménez o ceo, o nome de José Robles Pazos comezou sendo para min «un vago existir» sen luz cando se me presentou como tradutor dunha obra de Sinclair Lewis (Babbitt, editorial Cenit, 1930) andando nós daquela na procura de tapas ilustradas por artistas de vangarda. Non moito despois entre os numerosos retratos de personaxes que nos achega Francisco Ayala (Recuerdos y olvidos, Alianza Tres, 1982) o nome de José Robles cobrou perfil propio e xa foi algo máis que un nome («Hoy te he mirado lentamente, / y te has ido elevando hasta tu nombre…») para converterse nunha vítima dos horrores da guerra. Xosé Robles Pazos (Santiago, 1898-Valencia, 1937), amigo de John Dos Passos e profesor de literatura na Universidade de Johns Hopkins (Baltimore), estando de vacacións en Madrid, onde residía a súa familia, decide quedarse para defender a República. Casado e con dous fillos, preséntaselle a ocasión de traballar como tradutor para o Agregado Militar soviético Vladimir Gorev, membro cualificado do GRU (Servizo de Intelixencia Militar) que anteriormente estivera destinado na Embaixada de Estados Unidos onde se coñeceran. Algúns anos antes, Xosé Robles coñecera a Dos Passos en Madrid e fíxolle de guía nunha visita a Toledo selando unha amizade que perdurará toda a súa vida. Cando a finais de 1936 se trasladou o Goberno da República a Valencia, Robles seguindo os pasos da Delegación soviética aséntase na capital do Turia e frecuenta a tertulia do café Ideal Room onde despertou cariño e admiración polo seu carácter aberto e ampla cultura. Unha tarde do mes de marzo de 1937 a súa muller, cos dous fillos collidos pola man, recorreu todos os cafés e lugares nos que consideraba que podían ter noticia do seu marido; pasaron os días, as semanas e os meses sen resposta.
A inxustificada desaparición do profesor compostelán provocou unha catarata de comentarios tanto nos círculos diplomáticos como no seo da Alianza de Intelectuais e Escritores que estaba ultimando os preparativos do II Congreso Internacional en Defensa da Cultura. O debate que provocou a súa desaparición será a causa da definitiva ruptura da amizade entre o seu íntimo amigo John Dos Passos e o tamén escritor norteamericano Ernest Hemingway. As numerosos versións que se ofreceron sobre a morte do republicano galego coinciden, sen excepción, en situala no contexto da repreresión que o stalinismo exerceu contra anarquistas e troskistas na primavera de 1937 e que culminou coa «desaparición» de Andreu Nin e outros membros destacados do POUM. A esta circunstancia temos que engadir as profundas desavinzas entre o GRU (Grupo de Intelixencia Militar) ao que pertencía o coronel Gorev e o NKVD (Comisariado do Pobo para Asuntos Internos), dirixido por Alexander Orlov que foi o que deu a orde de detención alegando revelación de secretos oficiais estratéxicos aos franquistas, acusación apoiada na condición de militar rebelde do seu irmá Ramón, capitán refuxiado na embaixada de Chile en Madrid. O asasinato de Xosé Robles tivo consecuencias inmediatas sobre a conducta e actitude de John Dos Passos a respecto da guerra e da intervención soviética. Cando pasados algúns meses se deu por morto ao amigo e clamou furioso contra o asasinato, escoitou a Hemingway xustificar como necesaria a desaparición, defendendo as teses stalinistas, rompeuse toda relación entre os dous escritores norteamericanos identificados coa causa da República. Como consecuencia abandonouse o proxecto dun guión compartido dunha película que se iba titular Tierra Española e a nivel político sembrouse un clima de desconfianza nos EEUU que empezaron a ver a subordinación do Goberno aos intereses da URSS. Dos Passos fixo alusión á morte do amigo nas crónicas que enviaba para Esquire e o episodio reaparecerá na súa novelística onde aparece Hemingway como personaxe secundario. Tamén pode seguirse en La llama, terceiro volume da obra de Arturo Barea La forja de un rebelde este ambiente enrarecido de conspiracións e morte.
O impacto da morte de Xosé Robles Pazos traspasou as fronteiras e acadou sona internacional por mor dos numerosos correspondentes estranxeiros que cubrían a guerra. As amplísima bibliografía vai desde Ayala e Granell, que clama contra do silencio dos stalinistas, incluído Alberti, a súa diana favorita, pasando por Francisco Ayala e Clemente Cimorra, ata chegar a Enric Ucelay Da-Cal e J. J. Coy sen esquecer o moi documentado traballo de Ignacio Martínez de Pisón. Moi esclarecedor o documental titulado Robles, duelo al sol (2015) con guión e dirección de Sonia Tercero Ramiro.
- Ya hay fecha para la apertura al público de la ampliación de Marineda City
- Dueños de pisos de A Coruña esquivan el tope de precios con alquileres temporales y nuevos cargos
- Termómetros en modo verano: Galicia alcanzará los 30 grados en pleno otoño
- Ferretería 4 Caminos, unha decana que se despide
- El primer día de la segunda vida de Abegondo: así fue la relación del club con sus ciudades deportivas
- Una empresa del grupo Caamaño en Alvedro tramita su legalización
- Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos
- Espacio Coruña diversifica su oferta comercial con diez nuevas empresas