Predicción de terremotos

Un rugido de la tierra, un instante de silencio… y luego el desastre. En cuestión de minutos, miles de personas pierden la vida en el terremoto. Pero los animales ya no están allí: han huido antes de que todo ocurra. En casi cada desastre natural se cuentan historias de criaturas que parecen haber «presentido» lo que estaba por venir y lograron escapar a tiempo. ¿Cómo lo hacen?

Los científicos aún no tienen una respuesta definitiva, pero las teorías abundan. Algunos creen que perciben gases que se liberan antes de la actividad sísmica; otros sugieren que escuchan ultrasonidos imperceptibles para nosotros o que sienten las mínimas variaciones en el campo electromagnético de la Tierra.

Lo cierto es que todavía tenemos mucho que descubrir y aprender del fascinante mundo animal.