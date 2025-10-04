Global Sumud: la convicción, el posibilismo y la contradicción

Estoy profundamente de acuerdo con la visión de Duncan Green cuando en su libro De la pobreza al poder indica que todos los grandes cambios vinieron de la mano de un grupo pequeño de personas fuertemente convencidas de sus ideas, aun cuando para los demás puedan resultar irreverentemente rompedoras. Es verdad… Si uno repasa la Historia, hay pocas cosas de las importantes que hayan mudado porque, directamente, una institución cogió el testigo de tal reivindicación. Así, desde el éxito de las mujeres sufragistas a los logros por los derechos de gays y lesbianas, pasando por otros muchos ámbitos, incluido el del fin de la esclavitud, o también el de la lucha contra el apartheid o el activismo por la igualdad de la mujer, tuvieron sus comienzos de tal forma. Siempre de la mano de un relativamente pequeño grupo de activistas que, más o menos organizados, tomaron el testigo de las grandes causas y, a partir de ahí, extendieron su reivindicación como balsa de aceite por el mundo, hasta llegar la misma a un cierto tamaño crítico. Solamente conseguido ya tal punto es cuando fueron sumándose diferentes organizaciones e instituciones con influencia mayor y más específica, para alcanzar finalmente un nivel de no retorno que culminó en el éxito rotundo de cada una de dichas pretensiones justas. Les cuento eso hoy porque es desde tal lógica donde veo claro el papel de la flotilla Global Sumud, articulada con el fin de dar visibilidad al bloqueo humanitario del Estado de Israel sobre Gaza. No para conseguir por sí misma la provisión de la ingente cantidad de ayuda humanitaria necesaria, pero sí para lanzar el mensaje inequívoco de que solamente caben dos posturas ante el actual estado de las cosas: o permanecer indiferente o, de algún modo, actuar. Y, no cabe duda, quien se ha arriesgado a ir al mar ha optado por lo segundo.

La muerte por inanición o por la ausencia de otros insumos contemplados en los envíos de ayuda humanitaria, tales como medicamentos o material sanitario, no deja de ser una forma de condenar a la población civil, desarmada y desesperada, de una manera contraria no solamente a las resoluciones específicas de Naciones Unidas sobre tal espiral de violencia, sino contra cualquier atisbo de Derecho Internacional Humanitario y, en particular, de las convenciones que contemplan la actuación en caso de conflictos. No es de recibo lo que está pasando, y sobre ello hemos hablado muchas veces, ahora y en otras ocasiones a lo largo de estos veintitrés años en esta columna. No creo que el que suscribe sea sospechoso de pensar de otra manera…

Ahora bien, salvado lo nuclear del argumento de denunciar la barbarie y aplaudir la valentía de quien quiere evidenciar lo meridiano, hay mucho más. Porque, queridos y queridas, este problema enquistado tiene demasiadas aristas, y no todas fácilmente entendibles. No es un problema clásico y maniqueo de «buenos» y de «malos», sino que más allá de la usurpación del territorio por parte de Israel hay en el fondo aquí un problema de choque de modelos sociales y, mucho más allá aún, el rol de freno del Islam y del islamismo que ejerce Israel, por encargo de Occidente, de la misma manera que otros países como Marruecos o Etiopía. Todo eso y, además, la lucha de poder entre las mayores potencias del mundo, que están librando a su vez una batalla gigantesca en la sombra por el control de tan estratégica región del globo.

Con semejante batiburrillo sobre la mesa, no es de extrañar que existan también muchas contradicciones que afectan profundamente al núcleo duro de las ideas de muchas de las personas intervinientes en la singladura. Para empezar, una muy diferente percepción de los derechos fundamentales de los individuos entre la ortodoxia islámica vigente en Palestina, por un lado, y el carácter abierto de muchos de los y las activistas de tal embajada por mar. Y es precisamente ahí donde muchos de los análisis que leo y escucho estos días sobre la flotilla y sus integrantes ponen el foco, insistiendo explícitamente de forma peyorativa en el mal encaje que tendrían algunos y algunas de ellas —o yo— en una sociedad como la palestina, que no acepta la diversidad ni trata por igual y con los mismos derechos a una mujer y un hombre. Creo que es honesto poner cada cosa en su lugar, y admitir que Israel es hoy un país mucho más abierto a valores para nosotros irrenunciables, que lo que se practica en la Franja bajo la autoridad de Hamás. Pero creo que, en este caso, la cosa va por otro lado…

Y es que, admitiendo tal potente contradicción, lo importante ahora era y es llamar la atención, por encima de todo. Buscar que no se genere indiferencia o ausencia de respuesta. Porque, independientemente de que no le compremos el producto entero al modelo israelí o al palestino —y yo les aseguro que, por mi parte, no quiero para mí ninguno de los dos—, nada de eso puede eclipsar a la actual realidad, que no es otra que haber llevado al nivel de genocidio lo que tendría que haber sido otro tipo de respuesta, aun cuando la provocación del 7 de octubre del 2023 haya implicado también para los y las israelíes destrucción y muerte.

Con todo, sí que creo que la gesta de la flotilla —con todos sus matices— tiene su lógica y razón de ser, dignidad y es pertinente, tal como está el patio en ese avispero del mundo… Y es que, por lo menos, seguimos hablando de todo ello… De la mano de la primera de ellas y, ahora, de la segunda…