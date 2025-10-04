Se está poniendo de moda de manera muy peligrosa, e incluso ya se ha instalado en nuestro día a día televisivo, un modelo de presentador/a agresivo que, de manera repetitiva, le dedica una frase a un tertuliano del tipo: «¡No te lo voy a permitir!».

Yo me pregunto: ¿a partir de qué momento y desde qué pedestal un presentador se cree que tiene derecho a gritarle a un invitado? Pero quiénes se creen que son por el simple hecho de presentar un programa: ¿los nuevos Kissinger?, ¿los repartidores de carnet de opinadores?

O sea, que el presentador de un programa le rebata a un opinador a quien él mismo ha invitado, que le grite o le levante el dedo, que no le deje acabar el argumento o que incluso le regañe y retire la palabra… Perdón, ¿en qué asignatura de la Facultad de Ciencias de la Información se enseña esto?

El famoso «¡No te lo voy a permitir!» transparenta la miopía demócrata del conductor y es sinónimo de enviar una felación pública a sus responsables superiores para seguir presentando el programa.

Si algún día (que no se dará el caso) estoy en un programa similar y el conductor me suelta la expresión «¡No te lo voy a permitir!», inmediatamente me levanto, en absoluto silencio, levanto el dedo (una de las mejores señales para advertir que dirás un argumento importante) y con un tono de voz muy cordial diría algo así: «Mire, presentador: si usted no me permite decir lo que yo pienso, ignoro para qué me ha invitado a este programa; para otra ocasión búsquese a otro que diga lo que usted quiere escuchar, porque yo no estoy aquí para perder el tiempo. Buenas tardes», cerrando el acting con una amable sonrisa y abandonando el plató.

Invito a algunos de estos conductores de programas que se den un garbeo por plataformas (RTVE Play, por ejemplo) y que comprueben el tono de quienes los precedieron. Aquellos tenían un abanico de tertulianos inmensamente más variado que hoy en día, que iban desde Fuerza Nueva al Partido Comunista. ¿Alguien recuerda a José Luis Balbín gritarle a un contertulio en un plató? ¿O alguna amenaza de José María Íñigo o de Victoria Prego a un invitado?

Presentadores de nuevo pelaje, háganme el favor de tomar nota y dejen de gritar, amenazar y hacer el ridículo en pantalla porque con shows como éste transparentan que en la actual televisión han muerto la discrepancia, el respeto y la libertad de expresión.