Los porqués del plan Trump

El plan de 20 puntos para la paz presentado por Donald Trump en la asamblea general de la ONU, y su aceptación posterior por Netanyahu en la Casa Blanca, pueden abrir una nueva etapa en Oriente Próximo. La prueba es la reacción favorable de los gobiernos europeos y de los países árabes, incluida la Autoridad Nacional Palestina. ¿Etapa de paz? Bueno, al punto a que han llegado las cosas, o Hamás acepta el plan Trump, o Netanyahu continuará con su operación de exterminio de los gazatís. ¿Es la buena solución? Es la única posible, porque solo Trump puede parar a Netanyahu.

Pero hay mucho y lógico escepticismo. Trump no es Obama, que con dos discursos ganó el Nobel de la Paz, y ha dicho grandes barbaridades sobre muchos asuntos. Y ¿por qué quien ha apoyado tanto a Netanyahu y afirmó que Gaza debía convertirse en un gran resort turístico (¿sin gazatís?) quiere ahora que sea un protectorado con una autoridad local electa, pero controlada por él, Tony Blair y los países árabes moderados, donde los gazatís —sin Hamás—, puedan vivir, prosperar y, al final, quizás llegar a los dos estados?

A Trump ya le iba bien que Netanyahu castigara duramente a Hamás porque —tras los brutales crímenes de octubre de 2023— con Hamás mandando en Gaza no había solución aceptable para Israel. Además, Hamás está en la órbita de Irán.

Pero el camino de Netanyahu —eliminar de Gaza a sus dos millones de habitantes— llevaba al exterminio, ya que ninguno de los solidarios países árabes —empezando por Egipto— quiere acogerlos. Y el genocidio —dictaminado hace poco por la ONU— ha llevado al reconocimiento de Palestina por más estados, al creciente aislamiento de Israel y a hacer imposible la estabilidad de la zona. Los países árabes no pueden aceptar un Israel genocida.

La decisión de Netanyahu de destruir la ciudad de Gaza y de bombardear Catar, que por petición de Estados Unidos acogía a dirigentes de Hamás con los que se negociaba la liberación de los rehenes que queden con vida, indicaron que había perdido el sentido de la realidad. Enloquecido, porque la mayor base militar americana en Oriente Medio está en Catar. Además, desde los Acuerdos de Abraham de su primera presidencia, el objetivo de Trump es hacer de Oriente Próximo una zona próspera —donde fructifiquen los negocios con las monarquías árabes—, lo que exige un acuerdo con Israel. Imposible con un Israel acusado de genocidio. Y su yerno, Jared Kushner, no está lejos ni de esos posibles negocios ni del plan de paz.

Para Trump los Acuerdos de Abraham, que implican normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes, son la base de su política. Un Hamás fuerte es el enemigo principal, pero un Netanyahu desmandado —y en manos de los más intransigentes de su Gobierno— tampoco es lo conveniente. El business primero. Por eso le ha hecho aceptar —al menos de boquilla— su plan de paz y le obligó a llamar a Catar para pedir excusas por el bombardeo de Doha. Y la Casa Blanca ha publicado la foto de Netanyahu llamando, con Trump sosteniéndole el teléfono.

Y Netanyahu no es Putin. Si Trump lograra avances de paz en Oriente Próximo, haría pasar a segundo plano su impotencia ante Rusia en Ucrania, guerra que prometió acabar en dos días y lleva ya nueve meses en la Casa Blanca. Y Trump es vanidoso (Felipe González dice, en privado, que en su viaje a Gran Bretaña solo le faltó robarle la corona a Carlos III), y le gustaría ser coronado con el Nobel de la Paz. Lo ha repetido y Netanyahu —para halagarle— dijo que lo merecía. Pero el Nobel no es posible para quien apoya un Gobierno acusado de genocidio.

¿Qué hará Hamás? Lo más inteligente sería que aceptase el plan que —cierto—, implica su derrota. Porque, si no lo traga, la derrota y los resultados serán peores. Por eso, Irán calla. Pero las cúpulas terroristas radicales muchas veces no son inteligentes. Y esa es la esperanza de Netanyahu, que Hamás no acepte el plan Trump —o que lo infrinja— y él pueda quedar desligado de los compromisos asumidos. Porque, caso contrario —si Hamás acepta el plan Trump— a Netanyahu puede fallarle el apoyo de los partidos más radicales de su Gobierno y perder el poder. Entonces, su futuro en los tribunales sería complicado.