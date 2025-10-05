El momento para la ciudad de las TIC

La Ciudad de las TIC, en primer plano, con Monte Mero por detrás. | Carlos Pardellas

«La inteligencia artificial tiene el potencial para cambiarlo todo». Con esta contundencia se expresó el viernes Pilar Manchón, directora sénior de Estrategia de Investigación en IA de Google, durante su participación en el foro internacional Ecosystems 2030 celebrado en A Coruña, donde se reunieron medio centenar de especialistas para analizar el momento de implantación de esta tecnología y, sobre todo, los retos futuros que se presentan ante un cambio que se antoja uno de los más trascendentales de la historia de la humanidad por su impacto sobre el día a día y por la velocidad que parece haber tomado.

Un ejemplo ilustra el alcance de este big bang tecnológico que se encuentra a la vuelta de la esquina. Giuseppe Napo Nontano explicó cómo su compañía All3 ha construido un robot que puede desenvolverse por una zona de obras de forma autónoma. «Puede pintar, instalar tejas, partes de la fachada o atornillar», anunció.

El futuro de los peones de obra –cada vez resultan más habituales las quejas empresariales sobre falta de mano de obra cualificada en el sector– parece difícil que se mantenga como hasta ahora, algo que sucederá en casi todos los ámbitos, desde la sanidad a la hostelería, del audiovisual al textil, por ejemplo.

Hace también unos días, Ángel Judel, abogado especialista en neurotecnología, IA y Derechos Humanos, intervino en el centro tecnológico ITG de A Coruña en las primeras jornadas internacionales en España sobre el futuro del cerebro humano, los usos de la neurotecnología y su intersección con los derechos humanos, la innovación empresarial y la salud. Allí alertó de que en menos de una década serán realidad algunos elementos que parecen surgidos de la mente de Philip K. Dick como cerebros conectados a ordenadores para conocer cómo piensan las personas o surgen sus recuerdos, lo que abriría la puerta a poder luchar de forma más eficaz contra demencias y otras enfermedades neurodegenerativas, pero también a intervenir de forma remota sobre el estado mental de usuarios, por ejemplo, de gafas inteligencias. Suena todo a una película de ciencia ficción, pero es una realidad inminente.

Desde este punto de vista, resulta un éxito comprobar cómo A Coruña trata de hacerse un sitio, con congresos como los citados anteriormente, y, sobre todo, con el impulso a la Ciudad de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), con la intención de crear un ecosistema favorable a que las iniciativas empresariales del entorno metropolitano puedan compartir sinergias y no perder la ola de una desarrollo tecnológico que avanza a la velocidad de un tsunami.

A pesar de que la pandemia de 2020 mostró las carencias de una cadena de producción que deja a Europa sin gran parte de su músculo industrial, lo cierto es que la economía de consumo no constituye el futuro, aquejada constantemente de la lucha contra una competencia extranjera que muestra menores costes de producción y obliga a ajustar cuentas de manera constante.

El futuro pasa por la IA, por lo que urge aprovechar la citada Ciudad de las TIC para acompañar al tejido empresarial coruñés para no perder el vagón de una revolución que «va a cambiarlo todo».