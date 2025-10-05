Opinión | O Grupo Naturalista Hábitat opina
Cosme Damián romay Cousido, en nome do G.N. Hábitat
Sobre o desastre de Ajka e a balsa de lodos tóxicos da Mariña
No mediodía do 4 de outubro de 2010 derrubouse a presa de lodos vermellos número 10 do complexo de alúmina de Ajka (oeste de Hungría), liberando case un millón de metros cúbicos de residuos líquidos altamente tóxicos. A onda de lodos vermellos avanzou rapidamente polo sistema fluvial Torna-Marcal, afluentes do Danubio, varrendo 40 quilómetros cadrados e as vilas de Kolontár e Devecser. O desastre segou a vida de dez habitantes da zona, ocasionando queimaduras e afeccións respiratorias a varios centos de persoas máis.
Cómpre subliñar que este tipo de accidentes en instalacións industriais relacionadas coa minaría véñense rexistrando desde hai décadas (máis de cen desde 1960), e que a raíz das roturas de balsas mineiras en Aznalcóllar (Andalucía) en 1999 e Baia Mare (Romanía) en 2000 aprobouse a Directiva europea sobre residuos mineiros (Directiva 2006/21/CE), que así e todo non impediu o desastre de Ajka hai xusto quince anos.
Existe unha balsa de lodos residuais en Xove similar á de Ajka, pero vinte veces maior. Está asociada ao complexo de alúmina de Alcoa, cuxa viabilidade condicionouse á ampliación da balsa ata os 33 millóns de metros cúbicos -converténdose así na maior do suroeste de Europa-. Este proxecto foi criticado polo movemento ecoloxista galego debido ao seu potencial impacto ambiental. Así e todo, hai xusto un ano, o proxecto de ampliación da balsa tivo a Declaración de Impacto Ambiental (DIA) «favorable» por parte da administración galega, a pesar de recoñecer que os elementos depositados son «perigosos» (código 010310) e non «inertes» (código 010309). Segundo os colectivos ecoloxistas, o documento da DIA non toma en consideración, por exemplo, o risco sísmico á hora de avaliar a estabilidade desta estrutura de contención de lodos tóxicos. Tampouco resolve ben o sistema de seguridade en toda a área, coa nova consideración de residuos «perigosos», e abre a posibilidade da construción dunha segunda balsa se é necesario clausurar a actual.
As obras de ampliación iniciáronse en xaneiro, con denuncias públicas relativas á ausencia das autorizacións pertinentes. Tres meses despois deste evento, publicouse no Diario Oficial de Galicia a revisión do Plan de Emerxencia Exterior da balsa. Nela, considerábanse seis hipóteses de rotura da xigantesca presa, concluíndo que existe un risco «baixo» e que, en todos os escenarios de desastre ambiental, os danos e perdas serían de nivel «medio» no referente á saúde e á sociedade. Entre as medidas de protección inclúense avisos á poboación mediante mensaxes a teléfonos móbiles.
Conclusión: o G. N. Hábitat mostra a súa preocupación acerca das obras de ampliación da balsa de lodos tóxicos de Xove, que, idealmente, debería ser clausurada e selada permanentemente. Só así se podería evitar un desastre ecolóxico de proporcións aínda maiores que o de Ajka.
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- Mayores de A Coruña opinan sobre la clasificación de edad de la OMS: «Con 60 años me sentía joven, me sentía de maravilla»
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- Eddahchouri, sobre su suplencia: 'No vine al Dépor por mí, respeto lo que decida Hidalgo
- El Concello de A Coruña legaliza las obras del museo en Riazor iniciadas por el Deportivo
- Patti Smith cierra la fiesta de Zara en la cúpula del monte de San Pedro con un concierto
- Unos 4.000 manifestantes cortan el tráfico en A Coruña por el ataque de Israel a la flotilla con ayuda para Gaza
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos