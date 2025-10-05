La parálisis de Sánchez y Trump

La soledad no deseada iguala a Pedro Sánchez y a Donald Trump. El presidente español, instalado en la debilidad, incumplió el deber constitucional de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado a las Cortes Generales. Debía hacerlo antes del miércoles. Ese mismo día, el presidente de Estados Unidos, habituado a abusar del mando único, fue incapaz de evitar el cierre de la Administración ante la negativa del Congreso a otorgarle el dinero que necesita para operar con normalidad. Aun salvando las distancias, los dos dirigentes sufren un bloqueo que es consecuencia de su aversión a pactar con la oposición y de su dificultad para ganar en una aritmética parlamentaria cada vez más líquida. Ni el político socialista ni el republicano pueden ignorar el impacto que tendría una parálisis crónica.

Sánchez asegura que trabaja «con humildad» para presentar las cuentas públicas, pero lo cierto es que se encamina a la prórroga presupuestaria. La falta de apoyo unánime por parte de sus socios de investidura y el ambiente de precampaña traban la aprobación de los presupuestos. Del mismo modo, frustran otras iniciativas socialistas de calado, como el embargo de armas a Israel por la guerra de Gaza o la transferencia de las competencias de inmigración a Cataluña.

Trump, por su parte, se enfrenta a la primera ofensiva de unos demócratas que estaban desaparecidos en combate y que ahora han encontrado la llave para paralizar la Administración. El presidente aprovechará esta coyuntura para avanzar en su plan de adelgazar el sector público. Pero el cierre puede volverse en su contra si se alarga, afecta a la economía y erosiona la confianza de la ciudadanía en la administración Trump. Este desgaste sería letal en las próximas elecciones de mitad de mandato, que tienden a castigar al partido en el poder y que están previstas para noviembre de 2026.

Ni Sánchez ni Trump deberían olvidar que la polarización desgasta, sobre todo si tiene un impacto económico y social en plena era de la precampaña.