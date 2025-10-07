Utilización política de la sauna

La acepción mas utilizada de la palabra Sauna se refiere en tiempos a un baño de vapor de agua a muy alta temperatura al objeto de provocar una sudoración rápida y muy beneficiosa ( eso dicen) para la salud de las personas que someten su cuerpo a esa disciplina. La actividad se realiza en el interior de unos habitáculos mayormente de maderas o forrados con ella. En los países del Norte de Europa donde el clima no propicia la sudoración espontánea la Sauna es una institución muy apreciada y se la considera el mejor método para la depuración de las toxicidades que acumula el cuerpo humano tras una ingesta gastronómica excesiva. Todo lo contrario acontece en los países del Sur de Europa, en los que la espontánea sudoración brota por todos los poros con pertinacia fluvial que nos obliga a optar entre el carísimo frío industrial y el modesto abanico. La proliferación de locales dedicados al bienestar físico y al cuidado del cuerpo ha fomentado la instalación de Saunas en aquellos domicilios particulares que puedan permitírselo dado su alto precio Y sobre todo en locales abiertos al publico llamados Baños Árabes siempre y cuando se respete la estricta división entre hombres y mujeres a que obligan otras religiones .

Por razones que ignoro, la palabra Sauna ha evolucionado, como casi todo hasta servir diferencia visual a los clubs de carretera, y a los prostíbulos elegantes disfrazados de gimnasios deportivos. No son ciertas las generalizaciones pero en el imaginario del común ha quedado impresa la imagen de un grupo de varones semidesnudos tertuliando entre nubes de vapor de agua. El que fue director general de la Guardia Civil Luis Roldán fue también protagonista de una fiesta particular en la que se le pudo ver en calzoncillos bailando con otros juerguistas de parecido jaez. La escandalera fue de época pero sirvió a la oposición conservadora ( gobernaba entonces el social liberal Felipe González ) para decretar la superioridad moral urbi el orbe de la derecha sobre la izquierda.

La democracia española tiene un pecado original desde el mismo día de su creación como monarquía de estirpe franquista (no se olvide que el general Franco nombró heredero suyo en la Jefatura del Estado a Juan Carlos de Borbón ) y es junto el tácito deseo de la mayoría del pueblo de no volver a las andadas propicio lo que se ha dado en llamar la modélica Transición. Un sistema de bipartidismo efectivo con toques de nacionalismo periférico que cuartea la estabilidad del Estado transfiriendo servicios esenciales a las autonomías unos entes que ni siquieras aparecen citados en la Constitución de 1978.

Y lo que es peor, utilizan la corrupción turnante como el único recurso para la renovación de un pluralismo tan necesario como limpio. Justo lo contrario de lo que hacen los diputados del Congreso cruzando insultos cada vez mas groseros.

El objetivo principal de esta competición de tiro al plato es la familia del presidente Sánchez,quien ha cometido la imprudencia de presentar una moción de censura contra el expresidente Rajoy, y lo que ya es inaudito, gobernar con una coalición de pequeños partidos y barones regionales a los que se dio el nombre de coalición Frankenstein. Viéndolas venir Sánchez, se dio unos días de plazo para meditar pero como es un poco cabezón ( dígase con el mayor respeto), acentuó los perfiles izquierdistas de su proyecto de gobierno. Ante tal osadía el partido del Ahora Nos tocaba a nosotros empezó a catalogar como comunista furibundo cualquier disenso inocente del trumpismo y a recordar el pasado de agente soviético de Putin el malo entre los malos

Dejando por imposible a Sánchez por su tozudez el celo inquisitorial se centró en su familia. Según he podido oír en algunas emisoras de radio el padre de su mujer ( ya fallecido) era propietario o partícipe no se en que porcentaje ,de una sauna. Mientras, en paralelo , su esposa Begoña era requerida judicialmente para que nos explique cómo puede pasar un camello por el ojo de una aguja llevando ocultos en la joroba el Código Civil y el Código Penal, además de una tesis sobre el Derecho a las apariencias del Derecho.