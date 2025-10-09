Compuestos animales antivirales

Un compuesto extraído de una rana ha mostrado un sorprendente efecto contra el virus de la gripe H1. Bautizado como «urumin», este agente logró destruir completamente diferentes cepas del virus, según evidencian imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica.

La sustancia forma parte de las mucosas de estos anfibios y funciona como una defensa natural frente a microorganismos patógenos invasores. Cada especie de rana produce moléculas distintas, adaptadas a su entorno, lo que convierte a estos animales en una auténtica reserva de compuestos con potencial médico. Actualmente, se estudia la posibilidad de emplearlos en el desarrollo de nuevos fármacos antimicrobianos, abriendo un prometedor camino en la lucha contra enfermedades virales.