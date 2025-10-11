Opinión
Valentín González Formoso, presidente da Deputación da Coruña
25 anos informando dende aquí
Os 25 anos de LA OPINIÓN son unha gran efeméride. Celebramos nada menos que un cuarto de século de información local. Detrás de cada portada, de cada titular e de cada crónica hai un traballo importante dun equipo de persoas comprometido cun labor importante: contar o que pasa, dende aquí. Contar o que nos pasa.
Vivimos tempos nos que a información é global, inmediata e, moitas veces, confusa. As redes multiplican as voces, pero tamén o ruído. E nese contexto, o xornalismo local segue sendo imprescindible. Porque non hai democracia forte sen unha cidadanía ben informada. E para estar ben informados, non abonda con saber que pasa no mundo: precisamos saber que está pasando na nosa rúa, no noso barrio, na nosa vila.
Por iso é tan valioso o traballo que LA OPINIÓN vén facendo estes 25 anos. Porque ten sido cronista da cidade e da provincia, notario das nosas transformacións, axenda dos nosos problemas e plataforma das nosas reivindicacións, pero tamén das nosas esperanzas. Porque estivo onde había que estar: nos plenos dos concellos, nos hospitais durante a pandemia, nas festas dos barrios, nas protestas do mar e do campo, nos avances da ciencia, nas historias pequenas que falan do mellor de nós.
Na Deputación da Coruña coñecemos ben ese valor. A administración local precisa medios locais que axuden a construír un relato común, que vixíen e fiscalicen ao poder, pero tamén que recoñezan os avances. Medios que conecten as institucións coa cidadanía e que non deixen sen voz aos territorios máis pequenos.
Por iso, neste 25 aniversario, quero felicitar a todas as persoas que fixeron posible LA OPINÓN
A CORUÑA ao longo destes anos: aos seus fundadores, aos seus directores, á redacción, aos equipos de deseño, á xente que atende os teléfonos, que distribúe os exemplares, que corrixe, que fotografía, que opina e que informa. E, sobre todo, felicitar aos seus lectores e lectoras, que día a día fan que o xornalismo local siga vivo.
Oxalá poidamos seguir lendo LA OPINIÓN outros 25 anos máis. Porque mentres haxa xente que queira entender o que lle pasa á súa comunidade, fará falta un xornal que llo conte.
