¡Por otros 25 años de La Opinión!

Sin duda en el año 2000, mientras el mundo disfrutaba de un cambio de milenio histórico, en A Coruña lo hacíamos además de otros dos hechos singulares que a día de hoy persisten en nuestra memoria: el fútbol saldaba la deuda con o noso Dépor, ganando la Liga y asistíamos al nacimiento de un nuevo diario de información local: LA OPINIÓN A CORUÑA.

Como nieto y sobrino de editores de prensa (el periódico El Litoral) y periodistas, soy conocedor de primera mano de lo difícil que es sacar adelante un periódico y lo complicado que lo tuvieron siempre la prensa escrita y los redactores, por lo que me generan una gran admiración estas personas valientes, en este caso lideradas por Javier Moll, que ponían por primera vez el día 4 de octubre de 2000 en los ahora añorados kioskos coruñeses un diario que apostaba desde la calle de la Franja por un periodismo plural, de rigor y contrastado, contando lo que ocurría en la ciudad y su comarca.

Nos encontramos ahora con una Coruña ya bien distinta, pues desde el año 2000 ha sufrido un aumento poblacional que la ha llevado a superar los 250.000 habitantes; que ha experimentado transformaciones significativas como la creación del puerto exterior, la reforma del paseo marítimo y la zona de la Marina-Parrote; y cuyo futuro debe pasar por la fachada marítima, gran reto para todos, por una mayor sostenibilidad e inclusividad, y, sobre todo, por hacer una ciudad más amable, asequible e integradora para los ciudadanos.

Celebramos un cuarto de siglo de compromiso con la información y con la ciudad en los que LA OPINIÓN ha sabido ganarse un lugar muy especial en la vida de A Coruña, siendo testigo de nuestros grandes momentos y dando voz día a día a lo que nos importa como comunidad.

Y así lleva haciendo desde hace 25 años, día a día, comprometido con el presente y con un futuro encaminado con su adaptación a las nuevas tecnologías desde su nueva sede en la calle Fonseca.

Pero nada podría haberlo hecho entonces ni sostenerlo ahora sin una redacción cuya juventud es sinónimo de profesionalidad e iniciativa y cuyo compromiso con el rigor y la búsqueda constante de la noticia son una referencia. Sin duda, un periódico vale lo que vale su redacción y la valía de la redacción de LA OPINIÓN la podemos comprobar cada día en papel o en sus canales digitales.

Por eso es de justicia daros las gracias por el esfuerzo, la profesionalidad y la cercanía con la que, edición tras edición, habéis mantenido y mantenéis informados a miles de lectores. Un aniversario así no solo celebra la trayectoria de un periódico, sino también la confianza y el vínculo que habéis construido con vuestra ciudad, en la cual ya habéis hecho historia.

Brindamos por estos 25 años y deseamos que vengan muchos más llenos de éxitos y grandes titulares que seguirán formando parte de la memoria colectiva de A Coruña.

¡Por otros 25 años de La Opinión!