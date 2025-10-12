25 años de La Opinión A Coruña

Reloj de la fachada del palacio municipal. / F. Martínez

El 4 de octubre de 2000 nacía LA OPINIÓN A CORUÑA, un proyecto periodístico que con el paso del tiempo se ha consolidado como pieza imprescindible dentro del sistema de medios de comunicación de nuestra ciudad. En estas dos décadas y media de trayectoria, el diario ha aportado pluralismo informativo y ha contribuido de manera decisiva a que la sociedad coruñesa cuente con una voz sólida, crítica y cercana.

Uno de los grandes valores de LA OPINIÓN ha sido siempre su capacidad para escuchar a la ciudadanía y dar espacio a realidades que, de otro modo, podrían quedar en silencio. Su mirada a los barrios, su seguimiento constante del deporte y su firme compromiso con la cultura han hecho del diario un referente al servicio de la comunidad. No se ha limitado a informar: ha generado conversación, ha recogido inquietudes y ha puesto rostro a la vida de una ciudad dinámica y en continua transformación.

Celebrar un 25 aniversario es también mirar hacia adelante. El periodismo afronta hoy desafíos profundos: la inmediatez, los nuevos hábitos de consumo de información, la competencia de las redes sociales y la necesidad de conectar con públicos diversos. En ese contexto, resulta más relevante que nunca una edición digital que mantenga los principios del buen periodismo: rigor, credibilidad y servicio público.

Deseamos a LA OPINIÓN A CORUÑA los mayores éxitos en esta nueva etapa. Que su compromiso siga guiando cada página, cada titular y cada crónica. Porque, como recordaba Gabriel García Márquez, «la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor».

Y porque una sociedad democrática es más fuerte cuando cuenta con medios de comunicación capaces de aportar contraste, información veraz y crítica constructiva.