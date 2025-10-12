25 años de periodismo junto al mar

Puerto exterior de punta Langosteira. / Autoridad Portuaria.

Desde la Autoridad Portuaria de A Coruña nos unimos hoy con agrado a la celebración del diario LA OPINIÓN en su 25 aniversario y hacemos extensible nuestra felicitación, además de al Grupo Prensa Ibérica, a toda su plantilla, cuya profesionalidad y esfuerzo cotidiano han hecho posible que esta aventura periodística siga llegando a buen puerto cada día desde hace un cuarto de siglo en la ciudad.

Es esta, además, una excelente ocasión para reflexionar sobre los hitos informativos más significativos relacionados con nuestro puerto y que durante todos estos años han protagonizado decenas de titulares, noticias, reportajes y primeras planas de la prensa escrita.

Inmersos como estamos en un momento clave para definir el futuro del puerto, estoy convencido de que un periodismo local responsable es más necesario que nunca; tanto para ayudarnos a reflexionar conjuntamente con la sociedad sobre la ciudad que queremos, como para seguir compartiendo una travesía que espero nos conduzca a alcanzar nuestras metas de un puerto y una Coruña más sostenibles, innovadores y comprometidos con el bienestar de las personas.

Coruña Marítima es, sin duda, el proyecto de transformación más importante que va a vivir

A Coruña en este siglo y que ha supuesto poner de acuerdo a las seis administraciones públicas que tienen competencias en los espacios portuarios y ferroviarios, así como a la gran mayoría de la sociedad civil. A pesar de que vivimos tiempos complejos, el consenso y la determinante contribución de los coruñeses para construir juntos nuestro proyecto de puerto-ciudad es un ejemplo de diálogo.

Otro de los hitos de mayor relevancia para nosotros ha sido la puesta en marcha del puerto exterior de punta Langosteira en el año 2012, una apuesta clave para poder ahora cambiar la configuración urbanística de la ciudad y así abrirla aún más al mar. Hace 25 años aún faltaban unos meses para que sucediera el fatídico accidente del Prestige, que sirvió como detonante para retomar y hacer realidad la construcción de la dársena ubicada en el Concello de Arteixo. Es una infraestructura extraordinaria, de primer nivel a escala europea, que nos ha ocupado buena parte de los últimos veinte años en su construcción y que, a día de hoy, ya está dando muchos frutos y estamos seguros, porque trabajamos a diario para dotarlo de actividad, innovación y energías verdes, de que seguirá dando muchos más.

Profesionales del diario LA OPINIÓN A CORUÑA: que sigamos navegando juntos hacia nuevos horizontes y a por otros 25 años más de periodismo junto al mar.