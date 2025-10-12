Opinión
Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex
Buen hacer periodístico
Desde Inditex nos sumamos a la celebración del primer cuarto de siglo de LA OPINIÓN A CORUÑA, un referente informativo en nuestra ciudad que mantiene intactas, tantos años después, la frescura, la relevancia y el buen hacer periodístico con el que nació. Esta efeméride es una buena noticia para toda la sociedad coruñesa, que se beneficia de la existencia del ecosistema mediático rico y sólido al que LA OPINIÓN contribuye desde su aparición.
Son muchos los retos que el periódico ha superado a lo largo de estos veinticinco años. Entre los más relevantes, la transformación digital, un viaje en el que también ha participado Inditex, del que seguro nos quedan aún nuevas etapas que recorrer. Hoy llevamos en nuestro bolsillo el mejor periodismo y también las últimas propuestas de moda, algo que en el año 2000 solo podíamos intuir. Las exigencias de adaptación a un entorno siempre cambiante van a seguir demandándonos imaginación, talento y esfuerzo. El futuro nos requiere a todos habilidad para navegar la incertidumbre. En los medios
de comunicación —como en nuestras tiendas, físicas y digitales—, cada nuevo día empieza desde cero, y lo logrado el día anterior no garantiza que vayamos a conectar de nuevo con nuestros clientes, con nuestra audiencia. Pocas profesiones están tan entrenadas en ello como la periodística. Como coruñeses, es un privilegio contar con LA OPINIÓN A CORUÑA y poder seguir su magnífica trayectoria de información de calidad y servicio a la ciudadanía.
- Una ciudad en continua evolución durante 25 años
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- Un accidente múltiple en la AP-9 causa retenciones en la salida de A Coruña por la autopista
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Detenidos siete ultras del Celta y del Málaga, próximo rival del Deportivo
- ¿Cuál es el barrio más pobre y más rico de A Coruña? La estadística dice que tienes ingresos diferente según dónde vivas
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- Comienza el derribo de las edificaciones en ruinas de la avenida Juan Naveira