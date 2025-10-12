Desde Inditex nos sumamos a la celebración del primer cuarto de siglo de LA OPINIÓN A CORUÑA, un referente informativo en nuestra ciudad que mantiene intactas, tantos años después, la frescura, la relevancia y el buen hacer periodístico con el que nació. Esta efeméride es una buena noticia para toda la sociedad coruñesa, que se beneficia de la existencia del ecosistema mediático rico y sólido al que LA OPINIÓN contribuye desde su aparición.

Son muchos los retos que el periódico ha superado a lo largo de estos veinticinco años. Entre los más relevantes, la transformación digital, un viaje en el que también ha participado Inditex, del que seguro nos quedan aún nuevas etapas que recorrer. Hoy llevamos en nuestro bolsillo el mejor periodismo y también las últimas propuestas de moda, algo que en el año 2000 solo podíamos intuir. Las exigencias de adaptación a un entorno siempre cambiante van a seguir demandándonos imaginación, talento y esfuerzo. El futuro nos requiere a todos habilidad para navegar la incertidumbre. En los medios

de comunicación —como en nuestras tiendas, físicas y digitales—, cada nuevo día empieza desde cero, y lo logrado el día anterior no garantiza que vayamos a conectar de nuevo con nuestros clientes, con nuestra audiencia. Pocas profesiones están tan entrenadas en ello como la periodística. Como coruñeses, es un privilegio contar con LA OPINIÓN A CORUÑA y poder seguir su magnífica trayectoria de información de calidad y servicio a la ciudadanía.