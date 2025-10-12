Fieles defensores de A Coruña y adalid del pluralismo informativo

Dos personas se informan a través de LA OPINIÓN. | / Casteleiro

El editorial del primer número de LA OPINIÓN A CORUÑA, el 4 de octubre de 2000, giró en torno a una idea que constituyó entonces toda una declaración de intenciones: «Alejar los peligros que se derivan del monopolio informativo». Quedaba así patente la voluntad de Prensa Ibérica de contribuir al pluralismo en los medios de A Coruña como estímulo para el progreso, la democracia y la libertad de expresión.

Aquel año el Deportivo, símbolo de la ciudad, se había proclamado campeón de la Liga por primera vez en su historia y la célebre You can leave your hat on se escuchó en directo interpretada por el propio Joe Cocker durante el concierto que ofreció en la playa de Riazor, el único en España ese año. El mal de las vacas locas empezaría a golpear muy pronto a numerosas explotaciones ganaderas. Existía una demanda informativa creciente y cobraba fuerza la necesidad de contar con un nuevo periódico que defendiese el interés general de los ciudadanos coruñeses sin plegarse a los poderes establecidos. «Un periódico que hacía falta», llegó a titular un artículo Melchor Fernández Díaz, figura clave en el nacimiento hace 25 años de LA OPINIÓN A CORUÑA, un proyecto que arrancó con mucha ilusión en el polígono de Pocomaco para trasladarse después al corazón de la ciudad.

Durante la singladura de la nueva cabecera constan en su hoja de servicios numerosos hitos que demuestran su firme compromiso con un periodismo independiente. En el año 2002, por ejemplo, la cabecera se desmarcó con personalidad de la versión oficial que relativizaba la verdadera magnitud de la catástrofe del Prestige, un petrolero cargado con 77.000 toneladas de fuel que, al hundirse, provocó un desastre ecológico sin precedentes frente a la costa gallega. Nuestro periodismo asumió un cierto papel de contrapoder local y resultó desde el principio incómodo para algunos.

La apuesta por la independencia y el pluralismo editorial se vio reforzada, desde el primer momento, por una seña de identidad que es marca de la casa: la información hiperlocal, aquella que muestra a los lectores los hechos más destacados que acontecen en su entorno más próximo y que se implica en la consecución de los anhelos, intereses y aspiraciones locales. Desde el primer número, los distintos concellos tuvieron entidad propia en el diario.

En el transcurso de estos 25 años LA OPINIÓN A CORUÑA se ha convertido en un actor social más de la ciudad y se ha ganado el respeto de los coruñeses, que encuentran en sus páginas impresas y digitales una crónica diaria con las noticias más relevantes y las historias humanas más interesantes. Los problemas, los éxitos, las inquietudes, las oportunidades y los desafíos que conciernen al pueblo de A Coruña gozan de amplio tratamiento en el diario.

La ciudad experimenta hoy un momento de transición clave en su futuro, que coincide con un momento de madurez del periódico. Están en marcha proyectos esenciales para la ciudad como la estación intermodal, el nuevo hospital, los desarrollos urbanísticos llamados a elevar la oferta inmobiliaria y, sobre todo, el diseño de su nueva fachada marítima, que abrirá a la población zonas del puerto reservadas hasta ahora para actividades pesqueras y logísticas.

Se está diseñando la ciudad de los próximos 50 años y LA OPINIÓN A CORUÑA quiere acompañar en este proceso de transformación velando siempre por el interés de sus vecinos.

Vertebrar territorio y ayudar a que mejore la vida de las personas son dos de los pilares que sustentan el ideario de una cabecera que cumple 25 años al lado y del lado de A Coruña.