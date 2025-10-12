Vista general del complejo de Repsol en A Coruña, al atardecer. / LOC

Queremos felicitar con estas líneas a LA OPINIÓN A CORUÑA por su 25º aniversario y a todo el equipo de profesionales de la comunicación que día tras día hacen realidad vuestro periódico. Enhorabuena por el gran trabajo realizado en este primer cuarto de siglo y por contribuir diariamente a informarnos de todo lo que acontece en nuestra ciudad y su área metropolitana.

Desde el complejo industrial de Repsol en A Coruña hemos sido testigos de vuestro inicio y juntos, medio de comunicación e industria, hemos vivido y participado durante estos 25 años en la evolución de la Sociedad de la que formamos parte.

Coincidiendo con el nuevo siglo, surge el nacimiento de vuestra cabecera ya como nativo digital, y al igual que la prensa se ha adaptado a la revolución tecnológica, en Repsol apostamos por el desarrollo de la innovación y de la digitalización como palancas fundamentales en la transición energética. Establecemos nuestro compromiso de cero emisiones netas en 2050 y defendemos un modelo que incluya todas las alternativas y las tecnologías. Porque todas las soluciones energéticas deben tomarse en cuenta para garantizar el suministro y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la forma más rápida y eficiente posible.

De este modo, se inicia una nueva era de transformación industrial en la que nuestro Complejo ya está inmersa, que gira en torno a la eficiencia energética, a la economía circular con la producción de combustibles renovables a partir de materias primas de origen orgánico, la producción de hidrógeno renovable, modificaciones en unidades e implementación de nuevas tecnologías para reducir emisiones.

Estamos absolutamente ilusionados con esta transformación y confiamos en vuestro medio para poder compartir nuestro trabajo con los ciudadanos, participando como hemos hecho en los distintos foros que habéis organizado de eficiencia energética, reindustrialización o Puerto. Y seguir, como hasta ahora, escribiendo sobre la actualidad en clave de futuro como están siendo las inversiones para la modernización, el motor de empleo, la elaboración de nuevos productos o las nuevas instalaciones del terminal marítimo en el puerto exterior.

Queremos agradeceros el haber acercado a la ciudadanía algunos de estos hitos más importantes de nuestra actividad industrial y socioeconómica; pero también aquellos ámbitos que forman parte de nuestro compromiso con la comunidad como son el social con programas de integración para personas con discapacidad o proyectos de entidades sociales para ayudar a colectivos en riesgo de exclusión. Nuestra apuesta desde nuestros inicios por la educación, con apoyo a los centros educativos y el desarrollo de la formación profesional como impulso de empleabilidad industrial. El apoyo firme a la cultura y la lingua galega con un premio de narrativa solo 6 años más joven que vosotros. Y LA OPINIÓN ha estado ahí siempre para contarlo.

Por todo y por tanto, en nombre de Repsol y del equipo de personas que trabajamos en el Complejo Industrial os deseamos un futuro lleno de éxitos como hasta ahora y que los lectores y empresas seamos testigos y partícipes de ellos.