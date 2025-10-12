Por un nuevo espacio de cultura en el puerto

Triste noticia. O Concello da Coruña autoriza a demolición dos tanques de Repsol do porto coruñés sen unha previa reflexión sobre o seu posible aproveitamento urbanístico para usos diversos.

Últimamente en todo el mundo se está prestando atención a la arqueología industrial, por ser la rama más reciente de la arqueología dedicada al estudio de los sitios, y maquinaria utilizada en el proceso industrial, así como a la catalogación y estudio del patrimonio industrial con valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. El legado industrial existente en nuestro entorno más próximo no es mucho y apenas se reduce a los lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, los medios e infraestructura de su transporte, así como las instalaciones de la compañía petrolera que explota la refinería coruñesa.

Existen antecedentes de catalogación, conservación y utilización de ese legado patrimonial en todo el mundo, pero Gran Bretaña, cuna de la Revolución industrial, fue el primero en tomar medidas para conservarlo y protegerlo. Otros países como, Francia, Bélgica o Alemania, con un rico pasado dedicado a la minería del carbón, adoptaron desde los años 70’ medidas museísticas para la difusión y protección de su legado industrial.

En nuestra ciudad aún estamos a tiempo de recuperar una parte del patrimonio industrial de las instalaciones existentes en el puerto petrolero, comenzando por los tanques utilizados para el almacenamiento del crudo, no solo por su interés histórico y ambiental, sino porque su potencia y monumentalidad justifica su recuperación y futuro aprovechamiento. Piénsese que un tanque de 50 metros de diámetro y 30 de altura puede albergar una o dos piscinas climatizadas como la de San Diego, una instalación deportiva casi del tamaño del Pabellón de Riazor, o un espacio para conciertos y exposiciones de tamaño similar a cualquiera de los otros recintos de la ciudad usados para esos fines. Y pensando en el futuro que se está perfilando para los espacios portuarios desocupados, tampoco sería descartable que algunos tanques de crudo, rehabilitados y regenerados, pudiesen servir para recuperar el desaparecido Museo Fenosa. Algo así se hizo en Santa Cruz de Tenerife con la creación del Espacio Cultural «El Tanque», instalado en un antiguo depósito de 50 m de diámetro y casi 20 m de altura, hito arquitectónico en el paisaje urbano, que forma parte el equipamiento cultural y de ocio en la nueva zona de Cabo-Llanos de expansión de la Ciudad y claro ejemplo de recuperación arquitectónica de la anterior instalación industrial.

Espero que dentro duns anos non teñamos que lamentar a desaparición desta parte do noso patrimonio industrial no que, mediante intervencións de pouco gasto, sería posible desenvolver actividades culturais, artísticas, deportivas, lúdicas, etc.