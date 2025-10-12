Un pasado compartido, un futuro de compromiso y crecimiento

Nueva fábrica de cerveza de Hijos de Rivera en el polígono de Morás. / Casteleiro

Cuando llega un aniversario importante solemos mirar atrás y valorar el camino recorrido. Así sucede con el cuarto de siglo que celebra este periódico, un diario que ha acompañado a la ciudad de A Coruña y que ya forma parte de su historia. En tiempos de polarización y desinformación, que un medio de comunicación siga celebrando años siempre es una buena noticia.

Este periódico ha sido testigo de la evolución y crecimiento que ha experimentado nuestra ciudad en los últimos años. Es lo que debemos celebrar, pero, sobre todo, cuidar y continuar impulsando.

A Coruña es hoy foco de talento, riqueza y empleo. Es una ciudad dinámica y llena de oportunidades. Y hay que contarlo, ya que es responsabilidad de todos que así siga siendo.

En este sentido, es importante poner en valor el papel que han tenido las empresas, especialmente las familiares —como lo son este medio de comunicación y la compañía que presido— en el desarrollo de la A Coruña que hoy disfrutamos. Empresarios de la ciudad que un día tuvieron una idea, una ilusión, y que fueron haciéndola crecer de generación en generación hasta llegar a ser compañías que en la actualidad son referentes en su sector. Empresarios que han ido demostrando al mundo que A Coruña no está en la esquina de un mapa, sino que es centro de innovación, diversificación e internacionalización.

Porque las empresas familiares somos, sin duda, el motor de la economía gallega. En la actualidad, el 94% de las empresas gallegas son familiares, aportamos el 82% del empleo privado y representamos el 85% del PIB de la región. Cifras, por cierto, superiores a la media nacional, y que ponen de manifiesto que en Galicia, empresa y familia están fuertemente unidas.

Por eso es fundamental comprender la aportación de las empresas familiares, cómo generamos empleo directo e indirecto, inversiones y reputación en nuestra tierra. Los empresarios coruñeses queremos seguir siéndolo, y vamos a hacerlo, pero necesitamos del respaldo de todos: administración, empleados y opinión pública. Nuestro compromiso con nuestros orígenes, la retención del talento gallego, la atracción y creación de nuevos puestos de trabajo y la generación de un impacto positivo es firme. Solo necesitamos ser escuchados y valorados, y que nuestras demandas y preocupaciones sean las de toda la sociedad gallega.

En definitiva, celebremos lo que hemos conseguido y los éxitos que todavía están por llegar. Tanto de la ciudad de A Coruña, con potencial de ser uno de los principales focos de innovación y competitividad del país, como de este diario, LA OPINIÓN A CORUÑA, que en estos 25 años ha sido ejemplo de trabajo, amor por su tierra y constancia. Mi más sincera enhorabuena por este aniversario.