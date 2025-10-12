Una ventana a la ciudad y al mundo

Una mujer consulta su móvil en el parque de Vioño. / Carlos Pardellas

Pocos meses después de que LA OPINIÓN A CORUÑA saliese al mercado en octubre de 2000, un compañero de la facultad de Ciencias de la Información y yo buscamos la manera de meter la cabeza en su redacción cuando nos enteramos de que existía la posibilidad de cubrir una baja temporal gracias al chivatazo de un profesor. Aquel día la ocasión no fructificó, pero el episodio revela el impacto generado por la nueva cabecera con la llegada del recién estrenado siglo, alimentando la curiosidad de la ciudadanía por la frescura de sus informaciones, por el aire nuevo que aportaban y por ofrecer una visión más dinámica y abierta de lo que constituía A Coruña.

Veinticinco años después, LA OPINIÓN ha logrado erigirse en un actor más del tejido social gracias a una oferta informativa basada en unos pilares que se mantienen robustos desde entonces: la pluralidad, la primacía de los intereses de la ciudad y sus vecinos sobre cualquier otro criterio, la curiosidad, la ética y el rigor. A ello se unió una mirada ampliada sobre el propio concepto de A Coruña, convencidos en el periódico de que sus fronteras trascienden el puente de A Pasaxe, como muestra la información diaria sobre lo que sucede en concellos limítrofes como Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Sada o Betanzos. Además, el propio ayuntamiento coruñés constituye un mosaico en sí mismo, con diferentes problemáticas en función de los barrios, una de las características diferenciales frente a otras ciudades más uniformes. Darle voz a los vecinos de todos ellos forma parte de nuestro ADN: desde Os Mallos a Monte Alto, desde A Palloza al nuevo Xuxán.

El principio impulsado por el editor Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, parte de considerar que lo hiperlocal resulta clave para entender lo global, especialmente en un momento de hiperconexión digital. Y la realidad coruñesa le ha dado la razón, mostrando cómo acontecimientos aparentemente municipales han trascendido fronteras, desde la gloriosa etapa del Deportivo al fenómeno Inditex —y otras muchas compañías que han dado un salto internacional de calado—, pasando por el reconocimiento de la Torre de Hércules como patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 2009, una declaración a favor de la cual este diario no escatimó esfuerzos.

Ha transcurrido un cuarto de siglo desde que LA OPINIÓN apareció en los quioscos, período durante el que la sociedad ha experimentado el cambio más vertiginoso de su historia al convertirse el teléfono móvil —y la hiperconexión asociada— en un fenómeno que ha modificado hábitos sociales, rutinas profesionales y el modo de consumir información. Desde este diario, afrontamos esta revolución con renovada fortaleza e ilusión convencidos, como decía antes, de que la información local, próxima, constituye una demanda cada vez más creciente de los ciudadanos, que desean conocer lo que sucede en Gaza o Estados Unidos, pero también cómo cambiará el aspecto de A Coruña con la nueva fachada marítima o la apertura de la estación intermodal, así como pequeñas historias cotidianas de sus vecinos. Afrontar nuevas fórmulas para transmitírselas, explorar formatos y aprovechar las sinergias de Prensa Ibérica, líder en información local en España, forman parte de nuestras metas para el futuro inmediato.

Les garantizamos que el compromiso con los intereses de los vecinos y la ciudad, entendida como un todo con su área metropolitana, y aspectos como la defensa del medio ambiente o los derechos humanos guiarán nuestros pasos para poder celebrar otros veinticinco años más con las ventanas de nuestras páginas abiertas a lo que sucede a nuestro alrededor.

A Coruña vive en estos momentos un momento de incipiente transformación para crear la ciudad de los próximos cincuenta años, con el proyecto para abrir parte de los muelles a la ciudadanía, la creación de nuevos barrios como Xuxán o Monte Mero, la influencia de la intermodal a la hora de gestionar la movilidad o el debate sobre la gratuidad de la AP-9, entre otros aspectos. En este contexto tan importante para el futuro de la ciudad, LA OPINIÓN pretende mantener su vigor y profesionalidad para informar de todas estas cuestiones siempre bajo un lema inquebrantable: un periodismo de calidad y responsable con el interés de los vecinos por encima de todo.