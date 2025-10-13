Un espíritu indómito

Patricia Lee Smith nació con espíritu indómito. Una niña debilucha, pero con una determinación inquebrantable. Ávida de lecturas y de aventuras, fue consciente de la grandeza del arte ante un cuadro de Picasso.

Los padres de Patti trabajaban mucho y duro y no iban sobrados de dinero. Hicieron un esfuerzo para llevar a sus cuatro hijos en autobús a visitar el Museo de Arte de Filadelfia —la familia vivía entonces en Nueva Jersey—. Fue un viaje agotador y el primer encuentro, cara a cara, de Patti, entonces una adolescente larguirucha, con el arte. La chiquilla se reconoció en las alargadas y lánguidas figuras de Modigliani, pero fue al llegar ante los cuadros de Picasso cuando se quedó sin aliento: «Sabía que me había transformado, conmovida por la revelación de que los seres humanos crean arte, de que ser artista era ver lo que otros no podían ver».

Patti había creído sentir una llamada, la confundió con la vocación religiosa, pero aquel día, ante los arlequines de Picasso, comprendió que era el arte el que la llamaba y al arte le entregó toda su vida. Había devorado lecturas, se había prometido que algún día publicaría su propio libro, escribía versos, dibujaba, tomaba fotografías. Así, imparable en la búsqueda de una voz propia llegó a Nueva York, encontró a su mejor y más incondicional cómplice en Robert Mapplethorpe y, sin habérselo propuesto, espontáneamente, empezó a coquetear con el rock. En 1975 Patti, Patti Smith, hizo historia. Lanzó su primer álbum, Horses, producido por John Cale y editado por Arista Records, una mezcla de rock, punk y versos, más recitado que cantado; con una versión muy personal del Gloria que Van Morrison compuso para Them, con su Redondo Beach, con cadencia reggae y escrita tras una pelea con su hermana Linda, y su Free Money, que suena como una dramática ensoñación anticapitalista.

Horses cumple 50 años en noviembre y ese mismo mes, el día 6, está anunciada la publicación del segundo tomo de sus memorias, la continuación de Éramos unos niños. En España las editará Lumen y se titularán Pan de ángel.

Los caballos siguen cabalgando. Patti Smith mantiene bien sujetas las bridas y los anda paseando estos días por España. Ahora se desbocan solo cuando ella quiere. Ha pasado con ellos por el Teatro Real de Madrid, arrasando, y se ha dejado ver esta semana por la Cúpula Atlántica de Monte San Pedro, en A Coruña, invitada por Zara, aprovechando que el 50.º aniversario de la cadena coincide con el de Horses. Los caballos han perdido algo de su bravura, pero siguen sonando tan bien...