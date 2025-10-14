Un antes y un después en pádel

El tenis podía ser el deporte de los que tenían poder (de los que ya tenían el dinero), mientras que su sucedáneo lo es de los que tienen influencia

¿Y si se pudiera contar la historia reciente de España, la conciencia de clase (pija), la privatización de lo público, el espejismo de la estatura media que se ve alta, a través del pádel? ¿Y si este sucedáneo del tenis, en el que juegan dos contra dos y apenas se suda y al final ganan las cervezas, sirviera para explicar el auge de la pulsera rojigualda, el cayetanismo como tribu urbana (entre el cofrade sevillano y el jevi ochentero) o la ostentación del macarrismo pijo aspiracional?

Todo son preguntas, porque escribo estas líneas en una suerte de shock anafiláctico después de ver un vídeo que anuncia un torneo de pádel que no es exactamente un torneo de pádel, sino un día (este 11 de octubre) «que será un antes y un después en el pádel de Barcelona» (la impresión es que será un punto de inflexión en el pijerío barcelonés). En la película, un grupo de jóvenes promociona el evento, una fiesta donde habrá DJs, barra libre y 12 pistas. Uno imagina informales sudaderas Essentials de 400 euros, camisas pastel abiertas hasta el tercer botón, dientes fuertes como el adamantium y del color de una paloma de la paz, cachorros del IQS o de Esade dando gas a sus scoopies, copas balón del tamaño de un bernabeu y medio. En los textos, se habla de exclusividad. Se anota que estamos ante un acto «solo para los jóvenes de la zona alta de Barcelona»: «Aquí empieza una nueva era: con nuestra música, nuestro ambiente y nuestra gente». Y aquí es donde vemos claro que si el Barça es más que un club, esto es más que pádel: el cordón sanitario ante la sangre corrupta de los pobres.

Aunque el anuncio contiene muchas pistas y no solo de 20 x 10 metros. Se menciona el «aforo limitado», para aclarar que «no todo el mundo entra», algo así como decir «personas humanas». Hasta ahora, las fiestas privadas en clubes de tenis eran como las romerías en Marte: simplemente no las veíamos. Sin embargo, esta se anuncia en redes. ¿No es entonces tan elitista o simplemente el elitismo consiste ahora en restregarlo? Es, en efecto, «una nueva era» que merece ser estudiada.

Todo problema en España se explica con el drama de la vivienda, pero también a través del pádel. Y a su vez, como sucede con la privatización de empresas públicas puestas en manos de amiguetes o el retorno de la laca atómica, desde la figura de Aznar, el muñeco Funko de la derecha vigoréxica. El tenis podía ser el deporte de los que tenían poder (de los que ya tenían el dinero), mientras que el pádel lo es de los que tienen influencia (de los que lo ganan). El pádel, además, ha permeado en el resto de la población (hasta yo jugué durante un tiempo), alimentando la idea del ascensor social sin sudor, ilusión indispensable para que la bola del dinero vuele.

El pádel es al tenis lo que el parchís al ajedrez. Más fácil y aparentemente democrático. Cuando se popularizó a mediados de los noventa, ser pijo ya no era algo que escondías, pero de lo que tampoco alardeabas. En el delirio de las puntocom y del ladrillo, representó el atajo del dinero fácil e hizo fortuna (cito Quiero y no puedo, de Raquel Peláez) «entre los ricos de adosado, en esos grupos residenciales donde las familias visten a sus hijos a juego y gozan de centro comercial propio, donde se seguía vendiendo bien Don Algodón».

Hay fotos del Aznar de 1996, chándal y laca, compartiendo pista con Juan Villalonga (Telefónica; Juanito, para los amigos), Arias-Salgado (ministro de Fomento y luego de Carrefour) y Pedro J. Ramírez (entonces, El Mundo). Si David Foster Wallace hubiera nacido en Ciudad Real, no se habría obsesionado con las finales de tenis entre Nadal y Federer, sino con esos partidos. Todo tendría su clímax en la boda de la hija de Aznar en El Escorial, una buena orla de la corrupción posterior, una elocuente prueba de la cultura del esfuerzo (por medrar), un gran festín del orgullo de clase (pija).

Hay una novela en la persecución, como hizo Delillo con una de baseball en Submundo, de una pelota de pádel: Aznar saca en la pista de Moncloa que le regaló el hijo de Plácido Domingo y, treinta años después, los cachorros del dinero barcelonés celebran «una nueva era» en una pista de prolipropileno. Una gran final aporofóbica y eugenésica en la que suena a todo volumen Taburete.