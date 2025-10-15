25 años de compromiso, visión y transformación

Hace veinticinco años, LA OPINIÓN A CORUÑA nació con una vocación clara: acompañar, reflejar y amplificar la voz de nuestras empresas, nuestros ciudadanos y nuestro territorio. Como presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, celebro este cuarto de siglo de periodismo responsable y promoción empresarial, con orgullo y afecto.

Durante este tiempo, nuestro tejido empresarial ha evolucionado y protagonizado un crecimiento sostenido. El PIB per cápita en Galicia pasó de aproximadamente 7.732 euros en 1992 a 25.906 euros en 2022. Esta convergencia con la media nacional refleja una trayectoria firme, impulsada por la resiliencia de empresarios y emprendedores.

En las últimas décadas, la vitalidad del tejido empresarial coruñés ha sido constante. En 2024, nacieron en Galicia 4.311 sociedades mercantiles, 8,3% más que en 2023, de ellas 1.943 en esta provincia. La comarca coruñesa contaba con 15.213 empresas que aumentaron su facturación 5,08% ese año, generando un 61,41% de la riqueza empresarial gallega.

Entre las 100 corporaciones más poderosas de Galicia destacan 42 grandes contribuyentes coruñeses. La provincia combina dinamismo emprendedor con una sólida base de firmas consolidadas, reafirmándose como motor económico regional.

La recuperación tras la crisis de 2020 fue notable: Galicia sufrió una caída del PIB del 8,9%, pero creció 7,6% en 2021 y 4,1% en 2022, superando 1,8 puntos la media española. En el primer trimestre de 2025, el PIB gallego creció 2,8%, con una industria en alza (+10%), construcción (+6%) y sector primario (+5,6%) como principales motores. El puerto coruñés y el área metropolitana (más del 22% del PIB regional) son testigos de esta pujanza.

El crecimiento no ha sido solo económico, sino también generador de empleo.

El futuro, sin embargo, nos sigue planteando retos: el envejecimiento poblacional alcanza casi al 26% de la población gallega mayor de 65 años, y la escasez de mano de obra cualificada es patente, con más de 12.000 vacantes sin cubrir. Aun así, nuestras exportaciones, un 42,8% sobre el PIB regional, son un activo clave y muy superior a la media nacional.

Quiero reconocer también el esfuerzo de la empresa editora de LA OPINIÓN A CORUÑA. En un mercado de prensa cada vez más digitalizado, la cabecera ha sabido adaptarse con innovaciones constantes. La nueva dirección refuerza su apuesta por un periódico más digital, cercano y con vocación de servicio público, manteniendo la calidad informativa y la conexión con los barrios y sus gentes.

Esta evolución ha tenido impacto económico: como parte del grupo Prensa Ibérica, ha contribuido a estabilizar empleos y dinamizar la actividad local, generando oportunidades en redacción, distribución y tecnología y fortaleciendo el ecosistema mediático regional.

A LA OPINIÓN A CORUÑA, mi gratitud por ser testigo y altavoz de este impulso compartido: del crecimiento económico, del tesón empresarial, del paisaje emprendedor construidos y del esfuerzo constante por innovar y generar empleo. Que los años venideros nos sigan encontrando unidos por el progreso, la innovación y el bien común. Adelante, con la mirada puesta en Galicia, su empresa, su gente y su futuro.