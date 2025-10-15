25 años de impulso hacia una sociedad más justa

Hace veinticinco años, en octubre de 2000, nacía LA OPINIÓN A CORUÑA, un periódico que desde su primera página se propuso ser mucho más que un simple reflejo de la vida institucional: buscó dar voz a los barrios, a los colectivos sociales, a quienes trabajan por la igualdad, por la inclusión, por el patrimonio histórico, cultural, social y el medio ambiente. Lo hizo con rigor, independencia y una mirada capaz de descifrar la compleja realidad de nuestra ciudad y su área metropolitana.

Solo una semana antes, el 26 de septiembre de 2000, se inauguraba, tras su reforma, el Palacio de Justicia de A Coruña como sede exclusiva del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En aquel momento, la Justicia comenzaba a abrirse a la ciudadanía, mientras que el periodismo independiente se consolidaba como herramienta para que la sociedad comprendiera lo que sucedía a su alrededor.

Ambos cumplían, y cumplen, funciones complementarias: el Poder Judicial garantiza la aplicación imparcial de la ley, mientras que el periodismo informa, contextualiza y cuestiona. Juntos contribuyen a fortalecer el Estado de derecho, protegiendo los derechos de la ciudadanía, en especial los de las personas más vulnerables.

En el transcurso de estos veinticinco años, LA OPINIÓN ha desempeñado un papel fundamental en la difusión de asuntos judiciales y sociales de especial relevancia, favoreciendo un mayor conocimiento de los derechos de la ciudadanía y reflejando la labor de jueces y juezas como garantes del Estado de Derecho. Incluso contó, durante años, con la sección dominical La Tribuna Jurídica, que sirvió para dar voz a magistrados y magistradas de A Coruña.

Al mismo tiempo, la Justicia ha intensificado sus esfuerzos por acercarse a la sociedad. Fruto de ello, en 2007 se implantó en Galicia el programa Educar en Xustiza, y en 2016 se abrió el Portal de Transparencia del TSXG, accesible a través de la web del CGPJ.

Hoy, la Presidencia del TSXG tiene entre sus principales objetivos garantizar una Justicia transparente y mantener un diálogo constante con la sociedad, para lo que cuenta con los medios de comunicación como aliados fundamentales. Periodismo y Justicia comparten un mismo propósito: servir a la ciudadanía, cada uno desde su ámbito, fortaleciendo la confianza, la participación y el funcionamiento de una comunidad democrática y responsable.

Celebrar estos veinticinco años es reconocer que LA OPINIÓN ha acompañado el desarrollo de la ciudad y ha contribuido a una sociedad mejor informada y más crítica.

También es constatar cómo la Justicia ha evolucionado en este tiempo, haciéndose más abierta y transparente, y cómo sigue trabajando para acercarse a la ciudadanía y responder a los nuevos desafíos sociales. Periodismo y Justicia, con un mismo propósito de servicio público, son piezas esenciales para fortalecer nuestra democracia y avanzar hacia una sociedad más justa.