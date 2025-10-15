En el corazón de A Coruña laten muchas voces, pero pocas han sabido acompasar su ritmo como LA OPINIÓN. Desde hace veinticinco años, el diario se ha convertido en un testigo privilegiado del devenir de la ciudad, en un espejo donde se reflejan sus anhelos y también sus contradicciones. Ha sido un compañero de viaje, un cronista fiel del último cuarto de siglo, capaz de recoger tanto los grandes hitos colectivos como las pequeñas historias que construyen la identidad de la vida coruñesa.

Las páginas de LA OPINIÓN han sido, en este tiempo, un archivo vivo de la memoria urbana. En ellas se han narrado transformaciones sociales, inauguraciones que abrían horizontes, crisis institucionales y celebraciones que fortalecen el orgullo coruñés. También, cómo no, se han contado las alegrías y las decepciones de nuestro RC Deportivo, espejo emocional de una ciudad que vibra con cada triunfo y aprende a resistir en cada dificultad.

Con la mirada de un observador atento, el diario ha sabido capturar los matices de la vida cotidiana y ha tejido, día tras día, un relato coral en el que la ciudad se reconoce. Ese relato, en el que el Dépor forma parte inseparable de la identidad de A Coruña, ha permitido a varias generaciones reconocerse en unas páginas que hablan de ellos, de sus pasiones y de sus desafíos.

Pero su papel no se agota en la narración. En una democracia, el periodismo adquiere la misión esencial de vigilar a quienes ejercen el poder, y en esa función LA OPINIÓN ha sido una presencia constante e insustituible. Ha fiscalizado decisiones, señalado incoherencias, exigido explicaciones. Ha recordado que la transparencia no es una concesión, sino una obligación. Y en esa tarea, a menudo incómoda pero siempre necesaria, el periódico ha consolidado su espacio dentro del ecosistema informativo coruñés como garante de la vida democrática.

A la vez, LA OPINIÓN ha ejercido de puente entre la ciudadanía y las instituciones, dando voz a vecinos, colectivos sociales, asociaciones culturales, sectores económicos y también a quienes, desde el deporte, llevamos el nombre de A Coruña mucho más allá de Riazor. Ese papel mediador ha convertido al diario en un foro donde la ciudad se piensa y se proyecta a sí misma.

En una época dominada por la prisa y la fragmentación, LA OPINIÓN ha defendido el valor de la reflexión y el análisis, ofreciendo contextos y argumentos que permiten a los lectores comprender más allá del titular inmediato.

Hoy, al mirar hacia atrás, se entiende que LA OPINIÓN ha contado la historia de la ciudad y, como el RC Deportivo, ha ayudado a escribirla.