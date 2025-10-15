Comunicación y sanidad, ante grandes retos

Comienzo, en nombre de todos los que trabajamos en el Área Sanitaria de A Coruña, en los diferentes hospitales y Centros de salud, felicitando en su vigesimoquinto aniversario a LA OPINIÓN A CORUÑA al mismo tiempo que agradecemos la cobertura informativa habitual que realiza el periódico sobre la actividad sanitaria y actualidad de nuestros servicios sanitarios.

Nuestro Hospital, el Chuac principal hospital de la ciudad, referente en asistencia, docencia e investigación médica, acostumbra a ver reflejada en las páginas de vuestro diario su actividad y cualquier hecho relevante relacionado con la sanidad pública local como noticia de interés para la ciudadanía.

El desarrollo tecnológico, la apuesta por la incorporación de nuevos profesionales, los avances farmacológicos, la integración de los Centros de Salud en la gestión conjunta y otros aspectos organizativos, han transformado la capacidad de dar respuesta a los problemas de salud de la ciudad y del área sanitaria de A Coruña. Unidades y Servicios como los de Trasplantes, Cardiología, C. Cardíaca, Quemados, Lesionados Medulares, especialidades pediátricas, Banco de Tejidos, Centro Tecnológico de Formación, entre otros, han convertido al Hospital en un Centro de referencia nacional. Ciudad y Hospital han ido creciendo juntos, compartiendo orgullo por lo nuestro y vocación por el dinamismo y la modernización. En este camino siempre nos hemos sentido acompañados a través de una información extensa, veraz y positiva por parte de vuestro diario.

Tenemos que afrontar nuevos retos, la sociedad así lo demanda. La sanidad y la comunicación, son probablemente dos de los sectores que más se han transformado en los últimos años. El envejecimiento de la población, la constante innovación tecnológica, los procedimientos cada vez más complejos y costosos, nos exigen un gran esfuerzo a clínicos y gestores para estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Sin olvidar estos aspectos, tenemos que avanzar en una atención más humanizada, prestar especial atención a las necesidades de los pacientes de edad avanzada, a sus familiares y cuidadores, agilizar los procesos de diagnóstico y tratamiento, gestionar los recursos de forma eficiente y mejorar la comunicación con los pacientes. Cuidar de la salud de nuestra población es una gran responsabilidad, un trabajo exigente y un engranaje complejo en el que la labor de cada departamento, de cada persona, juegan un papel esencial.

La aportación de LA OPINIÓN A CORUÑA con la cobertura frecuente y detallada, reflejando la relevancia de nuestro hospital en el ámbito gallego y nacional harán que tanto la ciudad como sus instituciones y empresas sigan creciendo juntas.

¡Enhorabuena y que cumpláis muchos más! El Chuac ha sido y es algo por lo que merece la pena luchar, usuarios y trabajadores tenemos la responsabilidad de cuidarlo y valorarlo. Ha formado parte de nuestras vidas desde hace más de medio siglo y debe seguir siendo motivo de orgullo para todos.