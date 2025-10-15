A Coruña: empresa, prensa y visión de ciudad

Han pasado veinticinco años desde que, a finales de los 90, A Coruña era una ciudad con un ecosistema económico que giraba alrededor de sectores tradicionales y de una incipiente modernización. Hoy, el ecosistema empresarial que alberga ha evolucionado, superando nuestras expectativas.

El desarrollo de A Coruña en estas dos décadas y media es la historia de una transformación silenciosa pero profunda. Partimos de una economía con un enorme peso industrial, marítimo y comercial. Lo sigue siendo, y es una de nuestras grandes fortalezas, pero los muelles ya no son solo punto de entrada de mercancías; son el puerto de entrada de empresas tecnológicas y de un sector logístico que es puntero en el noroeste peninsular. El sector servicios ha dado un salto cualitativo enorme, con una hostelería y un comercio que han sabido reinventarse.

Este progreso ha sido posible gracias a que detrás hay una comunidad empresarial resiliente, que ha superado crisis globales con ingenio y determinación. Empresas familiares que se han internacionalizado y startups que han nacido con vocación global. Desde la Cámara, hemos sido testigos y partícipes de este esfuerzo, impulsando la digitalización, la formación, el emprendimiento y la expansión de nuestros empresarios más allá de nuestras fronteras.

La entidad a la que represento se encuentra en una etapa de fuerte impulso estratégico orientado hacia la modernización, la expansión territorial y la internacionalización y todo ello siendo conscientes de que debemos ser sostenibles para estar a la altura de lo que demandan nuestras empresas.

Además, la sinergia Universidad-Empresa ya no es una opción, es una urgencia. Retener y atraer talento es la mejor inversión. Y, por supuesto, este desarrollo debe llegar a todos los sectores.

En este viaje, hay un actor cuyo papel es tan crucial como el de cualquier institución: la prensa, y en particular, LA OPINIÓN. En un mundo inundado de ruido digital y de información efímera, el periodismo local de calidad es la base de nuestro desarrollo como sociedad. No hablamos de ser un simple altavoz, sino de ejercer una labor crítica y constructiva.

LA OPINIÓN, como cronista de la ciudad día a día, tiene la obligación y el honor de reflejar lo que somos. Que una noticia sobre una nueva empresa se lea con la misma pasión que un reportaje sobre los desafíos de un barrio. La prensa es el foro donde se debate y se construye el relato de la ciudad.

Los próximos 25 años serán los de una prensa fuerte que ejerza su labor con independencia y mirada local. Juntos, empresa, instituciones y medios, tenemos la responsabilidad de escribir el próximo capítulo de A Coruña.