Un cuarto de siglo de cambios y oportunidades en A Coruña

Celebrar el 25 aniversario de LA OPINIÓN A CORUÑA es ocasión para reflexionar sobre los cambios que la ciudad ha vivido en el último cuarto de siglo desde la óptica económica.

En este tiempo, el tejido empresarial coruñés ha mantenido la fortaleza de sectores tradicionales como el comercio, la actividad portuaria, la industria y los servicios, mientras avanzaba hacia una economía más diversificada. El auge de las tecnologías de la información, junto con el papel de la universidad y de los centros de investigación, ha sido decisivo. Numerosas empresas simbolizan el espíritu innovador de A Coruña, pero a nadie se le escapa que la ciudad debe gran parte de su evolución a Inditex, que ha proyectado su nombre más allá de nuestras fronteras y generado un ecosistema económico en la comarca, impulsando tanto la creación como el desarrollo exponencial de compañías en distintos sectores.

De cara al futuro, A Coruña afronta el reto de consolidarse como polo de innovación y sostenibilidad, capaz de atraer y retener talento en un mundo competitivo. Será clave planificar en torno al puerto exterior y la Ciudad de las TIC, aprovechando sus oportunidades para reforzar logística, comercio e innovación. Sin olvidar otros desafíos: el envejecimiento demográfico, la necesidad de vivienda asequible y la mejora de la movilidad metropolitana.

Los economistas sabemos que el progreso exige visión estratégica y colaboración. A Coruña cuenta con cimientos firmes para impulsar el desarrollo de Galicia. Si aprovecha su potencial, avanzará hacia un futuro de crecimiento equilibrado, innovación y liderazgo en el noroeste peninsular. Que LA OPINIÓN A CORUÑA continúe relatando este camino es nuestro mejor deseo en su 25 aniversario, al que sumamos nuestra felicitación más sincera.