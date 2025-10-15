Un cuarto de siglo de transformación sanitaria en A Coruña

Operación en el Hospital de A Coruña. | Loc

En los veinticinco años de historia de LA OPINIÓN A CORUÑA hemos sido testigos de la gran transformación que ha vivido la sanidad coruñesa, que se ha afianzado como un referente en excelencia asistencial. En este cuarto de siglo hemos vivido la consolidación del Chuac como hospital universitario y su posicionamiento a la vanguardia sanitaria. Un ejemplo son los trasplantes de órganos: el complejo coruñés realiza más del 70 % de los de Galicia y superó las 300 intervenciones en 2024.

A este hito se suman avances que han redefinido la práctica diaria, como la historia clínica y la receta electrónica, que supusieron un salto cualitativo en eficiencia y seguridad. También la integración de la cirugía robótica, que mejora la precisión y acelera la recuperación, y protocolos como el Código Ictus y el Código Infarto, que salvan vidas a diario. Por otro lado, no podemos olvidar la labor investigadora de nuestros profesionales, potenciada por el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud y el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic).

Más allá de los grandes avances, la sanidad coruñesa afronta importantes desafíos. El más inmediato es el desarrollo del Novo Chuac, una infraestructura imprescindible cuya demora dificulta mantener el nivel de excelencia que caracteriza a nuestro hospital. Además, tenemos el reto de adaptar el sistema al despliegue definitivo de la robótica, la medicina de precisión y la inteligencia artificial, y afrontamos la responsabilidad de compaginar esos avances con una atención cercana y empática. Mantener el necesario equilibrio entre tecnología y humanismo será la clave de la excelencia sanitaria en los próximos años.