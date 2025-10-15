Por una movilidad más amable y eficiente

Los tres nuevos autobuses eléctricos que ha incorporado la Compañía de Tranvías. | LOC

Mientras LA OPINIÓN A CORUÑA nacía en aquel año 2000, la Compañía de Tranvías conseguía mover a más de 20 millones de viajeros anuales en A Coruña, un hito que no había logrado en casi dos décadas.

Con la proliferación del coche privado, allá por los años 70, el servicio había perdido viajeros año tras año. Y no parecía que la tendencia se pudiera invertir, llegando a su mínimo a mediados de los 80. No obstante, a pesar de las dificultades y de las dudas, se tomó un paso decidido en esa época por realizar una transformación hacia un servicio orientado al usuario, enfocado en la calidad, que pudiera hacer frente al transporte privado ofreciendo una alternativa competitiva.

Así, a través del diálogo con el Ayuntamiento y la ciudadanía, propusimos la optimización de las líneas y sus recorridos para un servicio más simplificado, con menos líneas y menos paradas, pero que lograría mejorar así el tiempo de los trayectos y la puntualidad. Al mismo tiempo, se realizó una inversión importante en una flota moderna, junto con otras mejoras en el mantenimiento de los vehículos y en la gestión de la compañía para garantizar el cumplimiento de la oferta.

Poco a poco, los frutos de esta estrategia permitieron seguir mejorando. En 1999, A Coruña era pionera en el uso de la tarjeta bonobús y se implantaba el transbordo gratuito. Esta mejora es la que justificó los extraordinarios resultados del año 2000 y asentaría el éxito de una estrategia orientada hacia una movilidad más competitiva y de calidad.

Hoy, la Compañía de Tranvías ha alcanzado ya los 27,5 millones de viajeros anuales, siendo el transporte público urbano con mayor uso de Galicia y el segundo de España en ciudades de tamaño similar. Las encuestas nos otorgan un 7,8 sobre 10 por parte de nuestros usuarios, siendo así considerado el mejor servicio municipal de A Coruña. Y la razón detrás de estos resultados es que todas las personas de la Compañía siguen entendiendo la importancia de dar un servicio cada día mejor a la ciudad de la que formamos parte, como ponen de manifiesto las 9 certificaciones de AENOR a la gestión de la calidad del servicio, a la sostenibilidad, la seguridad y la accesibilidad universal con las que contamos.

Como bien saben en este periódico, sólo continuando con profesionalidad, calidad y rigor, se logra cumplir 25 años (y 100 más), ganándose la buena valoración de los ciudadanos a diario. Y así es como la Compañía de Tranvías aspira a seguir renovando la confianza en su futuro ante los grandes retos a los que se enfrenta y continuar acompañando a nuestra ciudad en su transformación hacia una movilidad más sostenible, amable y eficiente. Enhorabuena a LA OPINIÓN A CORUÑA por estos 25 años.