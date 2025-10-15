Opinión y filantropía

Me complace sumarme a la celebración del 25 aniversario de LA OPINIÓN, una ocasión que invita no solo a felicitar al periódico, sino también a aprovechar estas líneas para reflexionar sobre la relación entre la filantropía y la prensa.

LA OPINIÓN es, sin duda, un periódico joven —dicho desde una Fundación que el próximo año cumplirá seis décadas de trayectoria—, y es en esa juventud donde el compromiso social que su propio nombre revela se vuelve aún más interesante.

Cuando hablamos de opinión, nos referimos a algo más que la mera transmisión de ideas o conocimientos adquiridos. Lo primero que caracteriza a la opinión es que es personal, indelegable. Uno no puede tener la opinión que quiera: algo que no se confronta con la propia conciencia no es una opinión. Lo segundo es que admite su falibilidad: toda opinión debe asumir la posibilidad de que otra distinta la complemente o enmiende.

Por eso, más allá de su labor informativa, creo que el hecho de llamarse LA OPINIÓN revela un compromiso intelectual más profundo: una apuesta por la pluralidad. El periódico no solo es un vehículo para las opiniones de sus colaboradores, sino también un medio para la formación de la opinión de sus lectores.

En esa doble condición de la mejor prensa se encuentra precisamente el punto de encuentro con la filantropía. Una fundación, para ser verdaderamente útil a la sociedad, ha de contar con personalidad propia —ideas, estilo, una visión definida—, y al mismo tiempo ser capaz de proyectarla hacia la comunidad. En este esfuerzo, la educación ocupa un lugar esencial. Fue, de hecho, la gran aspiración de Pedro Barrié de la Maza al crear nuestra Fundación: promover el desarrollo humano a través de una educación que solo puede ser auténtica cuando se apoya en la libertad y no en el adoctrinamiento. También la prensa participa de esa misma tarea, pues al ofrecer múltiples interpretaciones de la realidad invita a cada uno a ejercitar su propia mirada. No en vano a la prensa se le ha llamado cuarto poder y a las fundaciones tercer sector: ambas comparten el propósito de despertar la capacidad crítica, de abrir horizontes y de contribuir a la construcción de una sociedad más libre y responsable.

En este 25 aniversario de LA OPINIÓN, queremos felicitar a todo su equipo por haber mantenido, durante un cuarto de siglo, ese compromiso con la pluralidad, la libertad y la formación de sus lectores. Desde la Fundación Barrié os deseamos que estos primeros 25 años sean solo el inicio de una larga trayectoria de servicio a la comunidad y de defensa de la libertad de pensamiento. Muchas felicidades.