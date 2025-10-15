Un papel clave en el futuro de Galicia

Quiero comenzar felicitando a LA OPINIÓN A CORUÑA en su 25 aniversario. Han sido 25 años de compromiso con la información y con Galicia, un esfuerzo que merece nuestro reconocimiento. Estoy seguro de que los 25 años que ahora vienen, serán igualmente de éxito para LA OPINIÓN.

Como decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia, también afronto con optimismo el futuro de nuestra profesión. La tasa de desempleo es prácticamente nula, donde contamos con una potente industria de la construcción y la consultoría, moderna e internacionalizada, que demanda continuamente profesionales cualificados.

La Escuela de Ingeniería de Caminos de la Universidad de A Coruña, es un referente formativo de primer nivel donde cursar una carrera exigente, pero muy gratificante, siendo una de las opciones académicas más seguras para los jóvenes, que reciben una formación sólida y versátil, que les abre muchas puertas tanto en Galicia como fuera de ella.

Actualmente, la Ingeniería de Caminos asegura estabilidad laboral y permite participar en proyectos que transforman la sociedad: carreteras, ferrocarriles, puertos, abastecimiento de agua, movilidad sostenible u ordenación del territorio. Los ingenieros de caminos también jugamos un papel clave en la transición energética y en la adaptación al cambio climático.

Es una profesión abierta a hombres y mujeres, y animo especialmente a las jóvenes a dar el paso. Estoy convencido de que el futuro de la Ingeniería de Caminos es prometedor y que seguiremos siendo protagonistas del desarrollo de Galicia.