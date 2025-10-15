Al servicio de la ciudad y su entorno

Obra en Xuxán. | Iago lópez

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (COATAC), en nombre de todas sus colegiadas y colegiados, felicita a LA OPINIÓN por su 25 aniversario. Nuestra enhorabuena a todas y todos los que cada día consiguen, a través del periódico, contribuir a la pluralidad y a la diversidad en la información que llega a la ciudadanía de A Coruña. Nuestro Colegio considera que la pluralidad en los medios permite un debate abierto de ideas que enriquece nuestra conciencia colectiva y ayuda a crear una sociedad más justa y democrática.

También desde nuestro colectivo, representado por el COATAC, estamos al servicio de la sociedad de nuestra ciudad y su entorno. Porque la arquitectura técnica, en los tiempos que vivimos, debe consolidarse como una profesión con vocación de servicio, capaz de resolver los retos que tenemos por delante. La arquitectura técnica y sus profesionales trabajamos para garantizar una construcción segura, eficiente y sostenible, que mejore la calidad de vida y el bienestar común. Somos una profesión con impacto social, al igual que el periodismo.

El COATAC se fija metas para solventar los retos de futuro para nuestra ciudad. Apostamos por la colaboración público-privada para maximizar los recursos y la eficiencia en la construcción y gestión de viviendas asequibles. Creemos también que la rehabilitación debe jugar un papel clave en la transformación y aumento del parque de viviendas de A Coruña. Y, al mismo tiempo, consideramos que la imprescindible industrialización del sector debe hacerse compatible con la construcción tradicional y la calidad arquitectónica.