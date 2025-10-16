Opinión
Batalla entre microorganismos
En la lucha contra las bacterias patógenas, investigadores del MIT recurren a un depredador natural: virus que infectan y destruyen bacterias. El proceso parte de la manipulación del genoma viral, una especie de «libro de instrucciones» que los científicos han reescrito para dirigir el ataque contra bacterias específicas. De este modo, logran que los virus actúen de manera selectiva, eliminando únicamente los microorganismos perjudiciales y respetando los beneficiosos.
Esta innovadora técnica se perfila como una herramienta prometedora en la lucha contra las bacterias resistentes a los antibióticos, uno de los mayores desafíos de la medicina moderna. Sus aplicaciones potenciales van desde la desinfección de alimentos hasta el tratamiento de diversas enfermedades humanas.
