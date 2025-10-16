Opinión
Alejandra Pérez Máquez, alcaldesa de Bergondo
Un cuarto de século que xa forma parte da nosa historia
Un cuarto de século non é só unha cifra redonda: é unha demostración de compromiso coa información, coa cidadanía e, como non, coa área metropolitana da Coruña.
Nestes vinte e cinco anos, LA OPINIÓN A CORUÑA soubo converterse nun medio de referencia, capaz de recoller con rigor e proximidade as novas que marcan o noso día a día. A súa vocación de servizo público plasmouse en cada páxina, en cada noticia e en cada crónica, ofrecendo á veciñanza unha visión completa e fiel do que acontece tanto na cidade como no conxunto da súa contorna. Para Bergondo, contar cun xornal atento ao que sucede no noso concello é unha garantía de visibilidade e de recoñecemento. Grazas a ese labor, a nosa realidade local tamén forma parte da axenda informativa e, polo tanto, tamén da memoria colectiva da comarca.
Hoxe máis ca nunca é necesario salientar o valor de dispoñer de medios de comunicación fortes, independentes e comprometidos coa verdade. Nun momento no que as redes sociais amplifican bulos e informacións falsas que se espallan con enorme rapidez, a existencia dun xornal como LA OPINIÓN supón unha defensa imprescindible contra a desinformación. A cidadanía precisa ferramentas que lle permitan tomar decisións libres e responsables, e iso só se consegue a través de informacións contrastadas e fiables.
Durante este mesmo período, Bergondo tamén viviu un proceso de transformación. Seguimos sendo un concello orgulloso da súa esencia e das súas raíces, pero ao mesmo tempo consolidámonos como un lugar elixido cada vez por máis familias para establecer o seu proxecto de vida. O noso compromiso é claro: crecer de maneira sostible, mantendo a nosa identidade, respectando o noso patrimonio natural e humano, e asegurando que cada paso cara ao futuro se dea sen perder a perspectiva da nosa historia e do noso carácter como comunidade.
Cando un medio de comunicación como LA OPINIÓN A CORUÑA cumpre vinte e cinco anos, sentimos que tamén é un pouco a historia de Bergondo a que se escribe nesas páxinas. Desexámoslle longa vida, novos retos e moitos máis aniversarios, sempre coa mesma paixón por informar e coa mesma proximidade á veciñanza.
Parabéns e grazas polo voso traballo.
