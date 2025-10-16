Felicitación por vuestro 25º aniversario

En primer lugar, quiero expresar mi más sincera enhorabuena por estos 25 años como un medio de comunicación imprescindible y de referencia para toda el área de A Coruña, y en especial para Cambre, municipio del que tengo el honor de ser alcaldesa.

Este aniversario es especial porque combina la juventud y la energía de estos 25 años con la solidez y experiencia de los más de 40 que atesora vuestro grupo editorial, Prensa Ibérica. Una combinación perfecta que sin duda es la base del éxito logrado.

Desde sus inicios, este proyecto afrontó retos formidables: abrirse hueco en un mercado con una competencia muy dura y, sobre todo, navegar la transición del papel al mundo digital, un cambio de era que supuso una auténtica revolución. Y ahora, os preparáis para un nuevo horizonte, el de la inteligencia artificial, un desafío que, sin el riguroso trabajo periodístico que realizáis, carecería de sustento y veracidad.

Pero hoy es un día de celebración, y por encima de logros empresariales o hitos industriales, lo que realmente importa son las personas. Por eso, en este día, quiero que el foco, el reconocimiento y todo el cariño de esta felicitación sea para vosotros y vosotras: los redactores y redactoras.

Sois el corazón y el alma de este diario. Desde Cambre, queremos destacar especialmente el trato exquisito, humano y siempre profesional que hemos recibido en todo momento. Un trato que se mantiene invariable, independientemente de que el contenido nos guste más o menos a los políticos, lo que os convierte en auténticos profesionales y garantiza que vuestro trabajo llegue a los lectores con la máxima calidad, rigor y transparencia.

Reconozco y valoro, de manera muy especial, el esfuerzo extra que realizáis para cubrir la información de nuestro municipio, que no siempre está en el centro del área metropolitana. Sabemos que esos desplazamientos suponen un tiempo precioso en una profesión donde el tiempo es muy valioso, y ese compromiso por contar nuestra realidad, la de los municipios, no pasa desapercibido y os hace enormemente necesarios.

Por vuestra dedicación, por vuestro esfuerzo y por estos 25 años de periodismo de proximidad, gracias. Sois los verdaderos protagonistas de esta historia de éxito.

Felicidades.