La Opinión y el Liceo, con un relato compartido de la ciudad

En el último cuarto de siglo, A Coruña ha experimentado una profunda transformación urbana, económica y social. De ciudad portuaria tradicional ha pasado a ser un polo de servicios, innovación y cultura. La ampliación de infraestructuras, la mejora del frente marítimo, la apuesta por espacios verdes y la diversificación de su tejido empresarial han reforzado su atractivo y han consolidado una identidad abierta y dinámica. Este cambio no solo se percibe en su paisaje urbano, sino también en la vida social y deportiva de la ciudad.

El deporte ha sido uno de los motores de esta transformación. A Coruña ha sabido combinar tradición y modernidad, manteniendo viva la pasión por sus clubes históricos e impulsando nuevas disciplinas y eventos. En ese contexto, el Hockey Club Liceo se ha convertido en un referente que trasciende la pista. Con títulos europeos y nacionales, ha llevado el nombre de A Coruña a todo el continente y ha demostrado que un club nacido de la iniciativa local puede competir con los mejores del mundo.

El futuro del Liceo —y del deporte coruñés en general— pasa por fortalecer su base social y su vínculo con la ciudad. Invertir en la cantera, garantizar instalaciones de calidad y fomentar la colaboración entre instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanía son claves para mantener el nivel competitivo y para que el deporte siga siendo un factor de cohesión e identidad colectiva.

Además, el impulso de proyectos educativos y sociales vinculados al deporte puede convertir a A Coruña en un modelo de ciudad que utiliza el deporte como herramienta de integración y desarrollo.

En este proceso, los medios de comunicación desempeñan un papel esencial. LA OPINIÓN A CORUÑA, desde su fundación, ha sido testigo y altavoz de la evolución de la ciudad. Sus páginas han recogido las victorias y las dificultades de clubes como el Liceo, han dado visibilidad a las iniciativas sociales y han contribuido a crear un relato compartido sobre la ciudad. Una prensa local fuerte y comprometida no solo informa: ayuda a tejer comunidad, a poner en valor los logros colectivos y a reclamar apoyos cuando son necesarios.

A Coruña se enfrenta al reto de consolidar su transformación y proyectar su identidad al futuro. El deporte, con el Liceo como bandera, y una prensa cercana y rigurosa seguirán siendo piezas fundamentales de un camino que debemos recorrer juntos: Ciudad, Liceo y LA OPINIÓN.