Por seguir juntos en el camino

Cumplir años es siempre una magnífica noticia, para las personas y para los proyectos. En este caso el protagonista es precisamente un medio de comunicación, dedicado a acercarnos cada día la actualidad informativa más relevante, con el foco puesto en A Coruña y su entorno.

Estos veinticinco años de trayectoria del diario LA OPINIÓN coinciden con un momento muy especial para el Club Básquet Coruña, puesto que en 2026 celebraremos nuestro treinta aniversario. Dos proyectos por tanto no muy distantes en su nacimiento ni en la aspiración a seguir consolidando el papel que a cada uno corresponde para construir entre todos una ciudad cada vez más atractiva y pujante.

En 1999 la entidad naranja apenas llevaba tres años de andadura, en busca de recuperar el prestigio y la afición que acompañaron al baloncesto herculino de la década de los sesenta, con aquel histórico ascenso del Bosco a la primera categoría nacional en 1967-68.

Desde esos primeros pasos hasta hoy, han sido décadas de mucho esfuerzo defendiendo el escudo en todas las categorías del baloncesto español, y de sucesivas directivas volcadas en dotar al club de la solidez y solvencia necesarias para alcanzar el histórico ascenso a la ACB de la pasada temporada. Si bien no logramos la deseada permanencia, la experiencia del hito deportivo nos llena de responsabilidad y fuerza para trabajar en asentar el baloncesto coruñés en las cimas más altas.

Así lo pide y merece una afición que en las últimas temporadas ha crecido de un modo sobresaliente, dejando sentir su aliento en las gradas y acompañando al equipo allá donde toque defender el escudo y la ciudad. Una Familia Naranja que vive los éxitos y derrotas como algo propio, a la que solo cabe responder con trabajo, compromiso y agradecimiento por su apoyo y fidelidad inquebrantables.

No menos importante, en estos años el club ha fortalecido paulatinamente sus categorías inferiores hasta llegar a la actual cantera cercana a los 800 niños y niñas que crecen sobre los valores del compañerismo, el respeto, el trabajo en equipo y la solidaridad. Una tarea que desarrollamos con el convencimiento de que formar a las generaciones más jóvenes es la mejor inversión que podemos hacer para el futuro de nuestro deporte y, por encima de todo, de nuestra sociedad.

Sobre estas bases encaramos el futuro con la ilusión de seguir extendiendo y fortaleciendo el proyecto naranja, un objetivo que compartimos con las instituciones, las empresas, la ciudadanía y los medios de comunicación que, como el diario LA OPINIÓN, son imprescindibles compañeros de viaje en esta apasionante aventura.

Cumplido este cuarto de siglo os agradecemos muy especialmente vuestro trabajo diario como altavoces del deporte coruñés y del baloncesto en particular, con el deseo de que sigamos recorriendo el camino juntos por muchos años más.