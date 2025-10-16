Opinión
Manuel Vázquez Faraldo, alcalde de Miño
Unha testemuña privilexiada do renacer de Miño
Os 25 anos de LA OPINIÓN A CORUÑA son consecuencia inevitable do traballo serio, profesional e comprometido coa sociedade que hai detrás de todas e cada unha das súas páxinas, que día tras día nos presentan a realidade e nos axudan a comprender mellor o mundo que nos rodea.
Neste tempo LA OPINIÓN converteuse nun referente para os e as miñenses. Durante este tempo foi testemuña privilexiada da nosa historia recente: viviu e relatou momentos difíciles, pero tamén está a acompañarnos agora nunha etapa de renacemento que nos enche de ilusión e esperanza. En definitiva, está contribuíndo na construción desa memoria compartida que dá sentido ao que fomos e ao que queremos ser.
O presente de Miño é froito dunha boa xestión e dun compromiso firme coa recuperación e co futuro. Nos últimos anos consolidámonos como o concello da área metropolitana que máis crece porcentualmente en poboación. Cada vez máis persoas elixen Miño para vivir, convencidas de que aquí atopan a combinación perfecta entre calidade de vida, servizos de primeiro nivel e unha situación privilexiada, a poucos minutos de cidades como A Coruña ou Ferrol.
Non só medramos en número de habitantes, tamén o facemos en servizos. A recuperación económica que está a protagonizar este goberno local reflíctese en datos moi positivos: este ano 2025 contamos co maior orzamento municipal da nosa historia, 10,5 millóns de euros, unha cifra que nos permite investir máis e mellor no benestar dos nosos veciños. Ao mesmo tempo, imos deixando atrás pouco a pouco os restos do estoupido da burbulla inmobiliaria, que durante anos marcaron o devir do noso municipio. Miño ten presente e, sobre todo, ten moito futuro. Somos un concello dinámico, en expansión, que atrae familias para desenvolver aquí o seu proxecto de vida.
Por iso, celebrar os vinte e cinco anos de LA OPINIÓN A CORUÑA é tamén unha oportunidade para agradecer o seu papel esencial informando sobre todo o que acontece en Miño. Parabéns polo camiño percorrido e moitos éxitos para o futuro, que agardamos seguir compartindo.
- Amancio Ortega pone al mando de su vasto patrimonio a un hombre de su confianza: este es el elegido
- El Concello de A Coruña cambiará las terrazas de María Pita: así serán las nuevas
- Reabre el bar que unía a toda una parroquia de Arteixo: 'Llevaremos toda nuestra alegría al local
- Hosteleros de A Coruña ante el cambio de terrazas de María Pita: 'Si perdemos la posibilidad de trabajar en invierno, volvemos 30 años atrás'"
- Los hosteleros de A Coruña deberán elegir: terrazas en la acera o en la calzada
- Gadisa construirá el primer ‘súper’ de la urbanización Costa Miño Golf
- El acceso al tráfico a los Cantones de A Coruña desde Durán Loriga, cortado para siempre
- En venta por una cifra millonaria la finca de Villa Celina, en Vilaboa