Veinticinco años de Arteixo

Los aniversarios, como este número 25 de LA OPINIÓN, nos pueden servir a los que nos dedicamos a la actividad pública para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de lo que pasa a nuestro alrededor. Empecemos con una pregunta básica. ¿Qué es Arteixo ahora mismo? Pues es un municipio industrial que también cuenta con un importante patrimonio natural e histórico y habitado por una de las poblaciones más jóvenes de Galicia. Equilibrar estos factores es una de las luchas constantes de la administración local, que debe defender la economía para que exista creación de empleo y, al mismo tiempo, preservar toda la riqueza natural y patrimonial que un municipio como el nuestro atesora. Al tiempo de promover estas dos potencialidades, el concello debe lograr que sus vecinos disfruten de unos servicios de calidad en todos los ámbitos, ya sean relacionados con los equipamientos públicos, los servicios sociales, la movilidad, el deporte o la cultura. Somos uno de los concellos más jóvenes y dinámicos de Galicia, y desde el municipio tenemos que dar respuesta a estas características de nuestra población.

Teniendo como marco temporal los últimos 25 años, también nos podemos preguntar ¿de dónde viene Arteixo? Aquí la respuesta sería que nuestro municipio viene de un crecimiento poblacional muy rápido que no siempre se acompañó convenientemente de las infraestructuras y servicios necesarios. Creo que esa tara se ha corregido en gran parte con un ritmo inversor que nadie tiene en Galicia y que ha permitido mejoras evidentes en todas las parroquias de Arteixo. También creo que hay que destacar nuestra apuesta por la movilidad, inédita en Galicia. Arteixo tiene ahora un servicio de bicicletas público del que solo disfrutaban hasta ahora algunas grandes ciudades, y un servicio de transporte municipal con seis líneas diferentes que se compatibiliza con los transportes intermunicipales dependientes de la Xunta.

Nuestra población es un reflejo de la propia historia de Arteixo: es joven y dinámica. Ahí está por ejemplo la necesidad de que tengamos grandes y modernas infraestructuras deportivas, ya que uno de cada dos arteixáns practica algún deporte. Otros objetivos como que todas las parroquias tengan un centro social de referencia ya están cumplidos, aunque nos falta culminar otros objetivos como que recorrer todo el ayuntamiento a pie por vías seguras sea posible. Esa tarea no siempre depende en solitario del concello, ya que las carreteras tienen diferentes gestores públicos, pero lucharemos para que todas las administraciones cumplan con nuestro municipio, sea cual sea su color político. Porque si algo tiene Arteixo es futuro, pero para aprovechar las oportunidades que nos brinda debemos aprender de los errores del pasado y trabajar muy duramente en el presente.