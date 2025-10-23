Cultivos resistentes

La contaminación radiactiva derivada de accidentes nucleares como los de Chernóbil o Fukushima tiene un fuerte impacto en la agricultura. El cesio radiactivo liberado se acumula en el suelo y puede ser absorbido por las plantas durante décadas, siendo los cultivos de arroz especialmente vulnerables. La presencia de este elemento en los granos de arroz representa un riesgo grave para la salud de los consumidores.

Mediante la técnica de edición genética CRISPR, investigadores han logrado modificar genéticamente las plantas para impedir la absorción del cesio radiactivo del suelo. CRISPR, una de las grandes revoluciones biotecnológicas del siglo, sigue mostrando su potencial para enfrentar de manera innovadora y eficaz grandes desafíos ambientales y sanitarios.