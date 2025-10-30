¿A qué estamos jugando?

¿Nos hemos molestado en leer las biografías o los distintos perfiles de las personas que nos están gobernando? ¿Quién era Pedro Sánchez antes de llegar a la Presidencia del Gobierno? ¿Dónde se encuentra José M.ª Aznar en estos momentos? ¿Cómo es posible que al dejar la Moncloa exista una Fundación bajo el nombre de FAES? ¿Quiénes son los responsables de que escándalo tras escándalo Pedro Sánchez siga en el poder? ¿Cómo es posible que la presidenta de Extremadura no haya conseguido aprobar los Presupuestos de su región y haya dimitido? ¿Quién si eres de un partido o eres de otro?

En los Estados Unidos se sabe perfectamente que Israel no sería nada sin la aprobación, no por parte de los norteamericanos, pero sí del presidente estadounidense que promete una cosa y cuando está a punto de cumplirla todo se viene abajo. ¿Quién ha puesto a Donald Trump en la Casa Blanca? ¿Hemos mirado atentamente con una lupa su biografía y cómo ha llegado a donde está? ¿Saben ustedes cuántas cifras se manejan cada vez que Trump hace una actividad o aparece en una fotografía? ¿Quién es Vladímir Putin y cuál es la trama que desarrolla? ¿De dónde viene y qué cargos ocupó anteriormente Putin? ¿Cómo desarrolló su carrera Trump y cuáles fueron los cauces para considerarse todo un empresario? ¿Qué reuniones ha tenido con el primer ministro israelí para iniciar unos acuerdos que de momento no han logrado sus objetivos? ¿Cómo se elige o cuáles son los cauces para ser un embajador representando a España o a la India fuera de nuestro país? ¿Quién era Narendra Modi antes de convertirse en el primer ministro indio que ahora tiene que hacerlo, pero con ayuda? Mientras estas personalidades se enriquecen otras solo hay que ver un medio o varios de comunicación… Los que escriben sobre las conspiraciones hablan de unos y de otros y de una especie de esperanza que habita en cada uno de nosotros. Se ha celebrado el Día de la Hispanidad, es cierto, pero ¿cuál ha sido su objetivo en una España donde no se sabe para dónde mirar? ¿Cómo es posible que un presidente o secretario o cualquier funcionario tenga en cuenta las consideraciones de un prófugo de la Justicia? ¿Quién es este hombre con gafas que llega a Barcelona y se vuelve a marchar sin ser detenido? ¿Cómo lo podemos tener en cuenta? ¿Llegar al poder con unos votos es todo lo bueno que hay en el ser humano? ¿En qué nos hemos convertido?