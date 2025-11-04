Rosalía, ¿monja o ‘tradwife’?

La que se ha liado. Que si Rosalía planchando en el vídeo es una tradwife… Que si Rosalía vestida de monja y mística es lo peor. Relax, por favor, que aún no ha salido ni el disco a la venta. Por cierto, ¿nadie recuerda lo místico de la iconografía de El Mal Querer? Que Rosalía salga planchando o haciendo la cama no es ser tradwife. Todavía no he visto a Rosalía decir que deja su profesión para estar en casa haciendo recetas. Lo que veo es una joven con pensamientos intrusivos y pringada, como todas, con tareas domésticas. Cuántas hemos planchado recordando la cruz que llevábamos encima, dando vueltas al maromo de turno que nos destrozaba por dentro en un «vivo sin vivir en mí». Todas hemos pasado por ahí y Rosalía… también.

Sobre la portada de monja. Es cierto, pero en las fotos interiores no aparece Rosalía en un convento rezando, está en una cama… y sin ropa. ¿Que Rosalía habla del celibato voluntario? Ya escribí de esto y, a estas alturas de violencia sexual hasta el gorro, la que quiera parar un tiempo, no me parece un drama.

¿Que Rosalía ha dicho, tras pasar una época chunga con compromiso anulado incluido, que reza a Dios? Yo no entro a decirle a nadie cómo calmar el dolor. Mi abuela era republicana y acabó sus días rezando tras morir su hija. Y a mí me gusta el arte sacro y lloro con The Chosen. ¿Que habla de santas, esa imagen que el machismo reclama? Pues veremos. De santas se puede hablar desde una sumisión chunga o desde el poder o el deseo. Recuerdo: Santa Teresa de Jesús.

Pero al grano. La tensión de Dios y el feminismo. A ver, que Rigoberta Bandini hablaba de espiritualidad y su Dios con su álbum Jesucrista superstar y no hubo escándalo. Que compartimos la crítica al neoliberalismo del premio Princesa de Asturias, Byung-Chul Han, y él ha escrito el libro Sobre Dios, basado en Simone Weil. Que Madonna ha salido crucificada en el escenario. Que vemos Al cielo con ella, con una Henar que adora la imaginería religiosa, o el pódcast Las hijas de Felipe y no acabamos de monjas. Por cierto, hubo monjas rebeldes de aúpa. Que Florence and the Machine tiene un álbum con un sagrado corazón y Big God. Que mi Federico García Lorca tenía una dolorosa junto a su cama… Pero, pregunto, si es incompatible religión y ser feminista, ¿qué hacemos con la sufragista Lucretia Mott de Seneca Falls o con nuestras Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán? ¿Las expulsamos? Una cosa es que el feminismo sea más de brujas y rechace que la religión limite derechos; y otra es expulsar a la mujer (que no todas son feministas) que rece. Creo que no va así el tema.

Y contradicciones existen. Porque como vayamos a la raíz del sometimiento a la mujer, aquí no debería de casarse ni una ni ser madre. Y eso es imposible porque somos humanas. Yo soy la primera en sacar las uñas si cualquier religión entra en las leyes feministas, que conste. Pero Jesús tuvo razón: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A ver si así tenemos la fiesta en paz, hermanas.