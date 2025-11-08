Foessa: Alto y claro. Y la foto sale movida

¿Se acuerdan ustedes de mi último artículo aquí, relativo a la publicación de la Lista Forbes para España en este 2025 y algunas de las reflexiones que la misma me produce? Pues bien, he hecho el experimento de pasar tal texto a un grupo de estudiantes de la materia de Economía de cuarto curso de la ESO, adjuntándoles algo más. ¿Qué? Pues nada más y nada menos que un pequeño resumen de lo publicado por diferentes periódicos en relación con la reciente presentación de otro documento mucho más esperado que el primero, y que verdaderamente sí da una radiografía del país. Se trata del Informe Foessa que, publicado desde hace tiempo por Cáritas, hace tiempo que es un verdadero referente a la hora de ver cómo está el patio en este grupo humano diverso y complejo en el que vivimos llamado España. A ver cómo lo ha hecho el alumnado cuando lea sus redacciones, pero en cuanto a la situación dibujada en el informe, ya les adelanto que no pinta bien…

Porque una cosa, queridos y queridas, es la macroeconomía. Y esa, de la que saca pecho el Gobierno de la nación, va razonablemente bien en un contexto europeo que no está precisamente para tirar cohetes. Pero otra, muy diferente, tiene que ver con la situación real de las familias, de las personas trabajadoras. Y ahí sí que pinchamos, no porque lo diga el informe Foessa sino porque ya se nota con un vistazo objetivo a la vida real. Y es que vivimos un proceso de desintegración del estado del bienestar, un invento que vino de más allá de los Pirineos y que, sin fondos claros y sin una mucho mejor redistribución de la riqueza, termina por convertirse en una entelequia. Algo tangible, como digo, pero ahora ameritado por los concienzudos análisis de la enorme plataforma de investigadores y redactores del informe, que valen su peso en oro para entender mejor el pulso de nuestra sociedad.

Hay distintos elementos especialmente preocupantes en tal análisis. El primero es que el mismo constata la realidad —palmaria hoy— de que estamos ante generaciones que ya no van a poder vivir, en general, como lo hicieron sus progenitores. Dicho de otra forma, que el sueño de una sociedad que progresa económicamente no es real ya en el país: la estabilidad y el nivel de renta de los más jóvenes en absoluto tiene que ver con el de generaciones anteriores. Son muchos los grupos familiares, incluso, en el que son los abuelos los que ejercen de sostén económico de los dos escalones demográficos siguientes. Y eso no puede dejar de llamarnos la atención… ¿Se acuerdan de cuando, en el artículo anterior, indicaba yo que una sociedad tan desigual e inequitativa como la que estamos dibujando no me parece normal? Pues el dato de que los abuelos y las abuelas tengan más posibilidades económicas que sus hijos y nietos lo es menos, ¿no?

Otro elemento que sigue consolidándose en este informe, aunque no es la primera vez que aparece en el mismo, es que trabajar ya no es hoy sinónimo de no ser pobre. En absoluto. Vivimos un momento histórico, simplificando y generalizando, en el que los sueldos siguen sin ser de primer nivel, mientras que los precios sí convergen cada vez más con otras realidades más ricas. Así, no crean ustedes que la cesta de la compra es mucho más barata en nuestro país que en muchas de las capitales europeas. Pero si hablamos de remuneración, la cosa cambia… Y es que hay un 47% de los asalariados que pueden ser considerados precarios, según el informe. Y, con tales mimbres, cualquier sociedad está herida de muerte, no tengan duda.

Por mucho que la macroeconomía presente números globales maravillosos…

Hay más indicios en el informe Foessa de que nuestra sociedad está económicamente enferma. El mismo habla de números de exclusión severa muy preocupantes, con unos 4,3 millones de personas en tal situación. Y de que el acceso a la vivienda —¿les sorprende?— es hoy el foco principal de riesgo de exclusión para un porcentaje mucho mayor de la población. Asimismo, el acceso a la salud tampoco se queda atrás en cuanto a su cara bien diferente para quien tiene recursos y para quien no. Y, en particular, algo de lo que ya hemos hablado muchas más veces: el deficiente acceso a los diagnósticos y tratamientos en cuanto a salud mental lastra, sobre todo, a quien no tiene recursos o a quien ve comprometida una parte importante de los mismos por las necesidades más básicas, incluyendo la de ese techo que cada vez está más difícil para una buena parte de nuestra conciudadanía…

Con todo, el panorama no es muy halagüeño, no. Y, para abordar todo ello, solamente caben grandes consensos, políticas estructurales a largo plazo, estrategias bien definidas fruto de todo ello y personas capaces. Poco de todo ello hay en la política de partido y en el eterno ping-pong en el que se ha convertido todo lo público en nuestro país, y no por casualidad. No sé, queridos y queridas, veo difícil salir de esta situación sin un abordaje netamente diferente… Un abordaje valiente, generoso y… plural.

Ah, y por si hay alguien despistado, el dibujo que hago yo hoy de esta sociedad a partir de los valiosos datos y análisis del Informe Foessa no va contra nadie. Critico la grandilocuencia económica del Gobierno, que parece no querer enterarse de la letra pequeña tras los grandes números macroeconómicos, pero también tengo claro que la alternativa, vista la deriva del PP de Feijóo cooptado por el ala dura de Madrid y por una hipotética cohabitación con Vox, sería manifiestamente peor… De ahí mi canto desesperado: hay intenciones, pero falta cordura a la hora de evaluar la realidad, pero tampoco obtendremos ni lo uno ni lo otro, con lo que hay, con un hipotético cambio político…