La IA que mató a la estrella del video

Que cualquier avance tecnológico supone el traspasar una frontera previamente inexpugnable, es evidente. Y, en tal sentido, el advenimiento de las capacidades conocidas genéricamente como Inteligencia Artificial (IA) es y será un inmenso regalo, que aún en sus albores está permitiendo a la Humanidad aplicaciones nunca imaginadas antes. Y ya verán lo que falta por llegar, siendo muchísimos los campos donde pueden y podrán ser aplicados algoritmos con los que las máquinas tengan la posibilidad de ir de alguna forma incorporando conocimientos previos y contrastándolos, de manera que cada vez sean más finas sus capacidades. Hasta aquí, genial.

Pero, como en todo en la vida, en ello hay una cara A y una cara B. Así como el vehículo automóvil supuso en su momento una verdadera revolución, si este se usa mal puede convertirse en una herramienta terrible de destrucción. Díganselo a quien, por ejemplo, los ha utilizado para lastimar a terceros, consciente o inconscientemente, habiéndose llegado al punto de provocar terribles desgracias a propósito. Es así que lo que es en principio muy beneficioso para la Humanidad puede tornarse en una amenaza. Lo mismo ocurre con muchos compuestos químicos sintetizados que pueden ser, alternativamente, terapéuticos o tóxicos. O con mil y un ingenios que pueden usarse para salvar vidas o, fíjense ustedes, para destruirlas. Todo depende de qué se haga con aquello que está disponible, sin que tales avances sean apriorísticamente buenos o malos, sino que lo que es positivo o negativo es el uso que se haga de ellos.

En cualquier caso, el nuevo paradigma surgido a partir de la aplicación de la IA a los diferentes campos implicará que tengamos que acostumbrarnos a pensar de otra manera y, consecuentemente, a tomar algunas decisiones diferentes a las que antes se tenían como más cabales y acertadas. Apliquemos este planteamiento a la irrupción de la IA en la edición de video, que es el tema que les propongo hoy, y… seamos conscientes de todo lo que se nos viene encima.

Y es que antes, queridos y queridas, la imagen registrada podía ser garantía de autenticidad de un acontecimiento, e incluso llegar a convertirse en prueba de cargo, sé que en determinadas circunstancias, claro, y con las debidas garantías. Pero ahora tengan claro que esto no va a poder ser así por la cada vez más fina frontera entre la que es real y la que no, con lo que lo que se avecina en el terreno jurídico al respecto, por poner un ejemplo, va a ser verdaderamente revolucionario. Piensen, como ejemplo, que tú ahora puedes estar con un grupo de amigos y enseñarles un video de ellos mismos conversando unos días atrás en tal sitio, pero añadiendo un final inesperado y que nunca aconteció. En el que yo vi, modificado hábilmente mediante IA, tales compañeros remataban su conversación arrojándose sucesivamente al vacío desde la terraza en la que se encontraban. Impresionante. Y estoy seguro de que lo mismo habrán podido constatar ustedes en otros desarrollos parecidos, como los que a veces se muestran por televisión o en redes sociales.

Si además de eso les digo que hay chavales de doce años que, con aplicaciones más sencillas, me han enseñado cosas preparadas por ellos mismos en tal línea aunque menos elaboradas, podemos entender que esto es imparable. Por si sirve de algo, ya les informo aquí y ahora de que cualquier documento gráfico que vean de mi persona atracando una gasolinera no tendrá jamás carácter de verdadero. Y es que nadie está a salvo, amigos y amigas, de que le pongan en un compromiso o en un verdadero aprieto con este tipo de soluciones tecnológicas. ¿A ustedes no les da miedo? A mí sí.

En fin… Rezaba la canción que fue el video el que mató a la estrella de la radio. Pues lo que matará a la imagen y a su veracidad tal y como la hemos entendido hasta ahora será, no tengan ustedes duda de ello, la inteligencia artificial. Y es que ya no sabremos distinguir entre la mentira y la verdad. Una imagen ya no será siempre mejor que mil palabras. Y muchas veces lo liará todo mucho más, hasta extremos nunca soñados, salvo en algún libro distópico de hace unas décadas…