Va saliendo esta partitura de letras en el cumpleaños de Radio Clásica, la emisora alojada en mi domicilio sin cobrarme nada ni yo a ella. Desde que me jubilé y adopté las zapatillas como tabla de surf sobre el parqué, navego de isla a isla de mi casa con el viento en popa a toda vela de Radio Clásica. No tengo nada anclado en el puerto deportivo porque no me llega dinero para tanto pero desconocía que era mío un galeón lleno de música, atracado en las ondas. Y no tengo palabras, sólo oídos, para vivir con el hilo musical de dicha emisora como quien anda por la calle aliviado con un respirador. A mí mismo me he recetado este placebo continuo mientras manejo el variado utillaje de la casa, estropajo o escoba, plumero o limpiacristales. Desde que me levanto tengo esa asistenta sin contrato que trata de maravilla mi vida emocional. Me sale barata y estoy muy agradecido. Radio Clásica. Hoy está de cumpleaños, 60 tacos bien cumplidos y cada día más joven y energética, como lo oyen.

Al tiempo que el café del desayuno burbujea conecto la emisora y el día se echa a andar. En el running doméstico me acompaña todo tipo de personajes que siguen vivos para mí, desde Beethoven a Bela Bartok, desde Mozart a Miles Davis, aunque según dure la marcha o ésta se reanude por la tarde, o a la hora de trotar por la cocina nocturna, se pueden apuntar otros nombres, del flamenco, del tango, de la música de Hollywood, del folklore, jazz, la zarzuela o la ópera... Así pues, voy servido a diario de buena compañía y mejor conversación sin palabras, con el lenguaje sonoro de la música que no cesa. Radio clásica, la emisora pública de andar por casa y por cualquier sitio donde te encuentres. La conectas y raro es el día que no te sale un comodín para tu coco o una brisca con bemoles. Y esta suerte de menú musical variado y selecto se lo debemos a Radio Nacional y al personal competente y cualificado que ha hecho posible tanto abono gratis de concierto y tanta terapia al alcance de la mano con solo sintonizar la Emisora que hoy está de aniversario celebrando por todo lo alto los años bien cumplidos que aquí aplaudo como bien se puede oír. El otro día estaba bajo de ánimo y me levanta el fandango del Padre Soler. Ayer no dormía y la música nocturna de las calles de Madrid, de Boccherini, me puso en onda positiva. La música de Radio Clásica es así. Y mientras escribo empieza a sonar un tango de Piazzola, al que seguirá el Danzón número 7 de Arturo Márquez. Espero que estas letras hayan llevado el ritmo y melodía que corresponde a este artículo que ha querido ir acompasado a la música total de la emisora.